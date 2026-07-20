A cuánto cotiza el euro blue hoy, 20 de julio

El lunes 20 de julio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.829,75 para la compra y $1.790,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, lunes 20 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 20 de julio cotiza a $1.635 para la compra y $1.735 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 20 de julio

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, lunes 20 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.265,67 para la compra este lunes 20 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este lunes 20 de julio

Este lunes 20 de julio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.660 comprador y $1.760 vendedor.

Banco Nación: $1.635 comprador y $1.735 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

El mercado recalculó el dólar: las principales consultoras esperan un tipo de cambio de $1.673 para diciembre

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 20 de julio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el lunes 20 de julio en el mercado paralelo a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.