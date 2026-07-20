A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 20 de julio

A cuánto abrió el dólar blue hoy, 20 de julio

El dólar blue hoy cerró este 20 de julio a un valor en el mercado de $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial, hoy 20 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 20 de julio el dólar oficial hoy cerró a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta.

Deuda: el Gobierno colocó otros US$141 millones del Bonar 2029 y completó una emisión por US$620 millones

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 20 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.510,50 para la compra y $1.514,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 17 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 20 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 20 de julio a $1.559,40 para la compra y $1.560 para la venta.

Javier Milei habla en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 20 de julio a $1.950 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 20 de julio en $1.554,17 para la compra y $1.556,96 para la venta.

EE.UU. impone nuevos aranceles a Brasil: la medida de Trump impactará sobre exportaciones por US$11.200 millones

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 411 puntos básicos este lunes 20 de julio.