El martes 28 de julio de 2026, el euro blue hoy abrió a $1.833,75 para la compra y $1.844,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto abrió el euro oficial hoy, martes 28 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 28 de julio cotiza a $1.635 para la compra y $1.735 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro hoy, martes 28 de julio

A cuánto abrió el euro tarjeta hoy, martes 28 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.275,75 para la compra este martes 28 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo abrieron los diversos bancos de Argentina este martes 28 de julio

Este martes 28 de julio, el euro abrió en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.645 comprador y $1.745 vendedor. Banco Nación: $1.635 comprador y $1.735 vendedor. Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor. Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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A cuánto abrió el dólar blue hoy, martes 28 de julio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza este martes 28 de julio en el mercado paralelo a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.