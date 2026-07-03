A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 3 de julio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este viernes 3 de julio a un valor en el mercado de $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 3 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 3 de julio el dólar oficial cotiza a $1.525 para la compra y $1.510 para la venta.

Modificación en el recibo de haberes para jubilados: “Es una cuestión que atenta contra la transparencia pública”

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy 3 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.529,70 para la compra y $1.529,70 para la venta

A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 3 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 3 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 3 de julio a $1.571,70.para la compra y $1.571,70 para la venta.

Cronograma de ANSES: jubilados y pensionados que tienen acreditados sus fondos antes del 9 de julio

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 3 de julio, a $1.963 como referencia de dólar.

Los alimentos desaceleraron en junio, pero carnes y lácteos siguieron presionando sobre los precios

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 3 de julio en $1.556,31 para la compra y $1.558,97 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 415 puntos básicos este viernes 3 de julio.