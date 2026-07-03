El viernes 3 de julio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.750 para la compra y $1.650 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

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A cuánto cotiza el euro oficial hoy, viernes 3 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este viernes 3 de julio cotiza a $1.829,75 para la compra y $1.750 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 3 de julio

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, viernes 3 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.243,06 para la compra este viernes 3 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este viernes 3 de julio

Este viernes 3 de julio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.750 comprador y $2.243,06 vendedor.

Banco Nación: $1.650 comprador y $1.750 vendedor.

Banco Supervielle: $1.650 comprador y $1.750 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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