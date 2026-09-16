Aclaración de la diputada Lourdes Arrieta sobre su deuda con el Banco Nación

La diputada nacional mendocina Lourdes Arrieta, que actualmente forma pare del bloque Provincias Unidas, se comunicó con este medio para realizar una aclaración respecto de la información publicada sobre su situación crediticia.

La nota de PERFIL, publicada el cuatro de septiembre de este año, comentaba que Lourdes Arrieta se encontraba en situación de mora, en categoría 4, con el Banco Nación por una deuda de $ 36.442.000, según los últimos datos disponible de la central del deudores del Banco Central (BCRA) hasta julio de 2026.

La diputada realizó una aclaración respecto de la información publicada sobre su deuda y aclaró que accedió a un plan de pagos con la entidad bancaria por el monto total adeudado, por lo que su situación crediticia se encuentra regularizada. Según precisó, se encuentra al día y en curso de la tercera cuota, la obligación actualmente es de $ 36.157.115.



De esta manera, la legisladora explicó que, si bien en los registros del BCRA consultados figura esa deuda, ya no se encuentra en situación de mora.