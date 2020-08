Fernández habló con Georgieva: comenzó la renegociación por la deuda con el FMI

A tres días de que cierre el canje de deuda para los bonistas privados, el Gobierno comenzó a hablar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para comenzar con esa renegociación. El presidente Alberto Fernández detalló que conversó con la titular del organismo, Kristalina Georgieva. "Esta mañana tuve una extensa charla con la titular del FMI, y coincidimos en que sin prisa, pero sin pausa, nos pondremos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior y el Fondo", expresó el mandatario.

En paralelo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y el representante ante el FMI, Sergio Chodos, firmaron una carta formal para dar comienzo a la renegociación. El nuevo programa con el organismo de crédito multilateral tendrá como premisa central que “no hay estabilización posible sin recuperación económica”, informó Economía.

"No es posible la estabilización sin recuperación económica”, destacó Guzmán, mientras que Pesce sostuvo que “es necesario que el próximo programa tenga presente la estabilidad como el crecimiento de la economía, del crédito y del mercado de capitales local”.

Nuevamente la deuda

El FMI desembolsó US$ 44 mil millones en el marco del acuerdo Stand-By que se firmó durante el gobierno de Mauricio Macri y bajo la gestión de Christine Lagarde en el FMI. Hoy ese programa "está caído", según reconoció Guzmán. Lo que se busca es renegociar los vencimientos y generar condiciones de crecimiento.

"Esperamos que las conversaciones y el nuevo Programa no repitan lo que la actual Administración considera que fueron los defectuosos presupuestos del Programa de 2018. A tal fin, es esencial que se realice una evaluación precisa de los desafíos de Argentina, y esperemos intercambiar opiniones con su staff sobre estas cuestiones", sostiene la carta enviada al FMI.

"Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden. Mi conversación con Kristalina Georgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común: la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido", agregó Fernández durante el anuncio de una inversión para fabricar lavarropas de las empresas Newsan y LG.

La hoja de ruta para aclarar el frente de deuda, con el canje que cierra el viernes y para el que se espera una buena participación, según sostuvo el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, continúa con el cierre del tramo internacional y local de la reestructuración de la deuda pública y la negociación con el FMI, que podría extenderse hasta 2021. Fuentes oficiales aseguraron que ese acuerdo podría llegar en el primer trimestre del año próximo.

Detalles del acuerdo por la deuda entre Argentina y los acreedores

El Gobierno busca un esquema que no implique someterse a un programa de facilidades extendidas, que demandaría un acuerdo a diez años. Quienes dialogan de forma constante con el organismo, aseguran que no se encontrarán con las tradicionales exigencias pero también advierten que ese tire y afloje no será fácil.

El planteo de Economía hace foco en las necesidades de sostener el gasto social para la pospandemia, aunque Guzmán dará señales de ajuste con la presentación del Presupuesto 2021. Se estima que el déficit fiscal este año puede estar entre el 7 y 9% y el Gobierno apunta a una reducción paulatina que le de sustentabilidad también al acuerdo con los bonistas.

Inversión

Fernández contó de la conversación con la representante del Fondo durante el anuncio de una nueva línea de electrodomésticos que se fabricará en Avellaneda con una inversión de US$ 10 millones. "El gran creador de trabajo es la industria. Quien más demanda trabajo es la pequeña y mediana empresa. Sepan que en el Gobierno tienen socios para que hagan crecer sus empresas, para que puedan exportar y hacer ingresar divisas para el país", remarcó el presidente.

La planta de lavarropas permitirá producir 100 mil unidades anuales y generará 50 nuevas fuentes de trabajo, según anunció el Grupo. "Nadie duerme tranquilo sabiendo que casi 10 millones de argentinos necesitan la ayuda del Estado para apenas sobrevivir", dijo Fernández en función de quienes hoy perciben el IFE, y que el Gobierno busca empalmar con planes de trabajo.