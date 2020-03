Alberto Fernández: "La suba de precios tiene que parar porque no tiene lógica"

Alberto Fernández dijo este miércoles que "la suba de precios tiene que parar" y se comprometió a ser "implacable e inflexible" con los empresarios. "La suba de precios tiene que parar porque no tiene lógica, y vamos a ser implacables e inflexibles con este tema", dijo el presidente en su cuenta de Twitter. Agregó que "una sociedad es un lugar donde todos ganan. Si unos ganan y otros pierden no es una sociedad, es una estafa".

El jefe de Estado encabezó este miércoles el encuentro "Desafíos de la Agenda 2020", del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), que se realizó en el Hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires. Tras esto, agradeció al consejo por la invitación diciendo: "Sé que la mayoría de los empresarios valoran mucho más la producción que la especulación, y para volver a crecer necesitamos industriales comprometidos con el país"

Fernández dijo que su Gobierno está "ayudando a la producción a recuperarse", aunque aclaró que se necesita "que los empresarios sean responsables y contribuyan a contener los precios como están contribuyendo muchos a terminar con el hambre". "La suba de precios tiene que parar porque no tiene lógica, y vamos a ser implacables e inflexibles con este tema. Una sociedad es un lugar donde todos ganan. Si unos ganan y otros pierden no es una sociedad, es una estafa", aseguró.

"Tenemos los elementos para crecer", afirmó el mandatario, mencionando "la industria, tenemos el campo, tenemos el petróleo y el gas". "La sociedad cambió y no soporta más seguir viviendo en un sistema donde algunos son más iguales que otros", agregó en Twitter. "Y que haya ocurrido es mérito de un colectivo feminista que hace un tiempo dijo basta a la desigualdad. Sigan adelante con esa lucha. Van a tener un Estado que las acompañe".

Ante los empresarios, Fernández dijo que el país está "en el buen camino" para "resolver el tema de la deuda seriamente", pero afirmó que no va a "firmar nada que lastime a los que producen, a los que trabajan y a los más pobres de la Argentina". "No estoy buscando pasar mi mandato. Estoy buscando que Argentina nunca más sufra con el dilema de no poder pagar la deuda", subrayó Fernández.

El presidente agregó que "cuando decimos que la deuda debe ser sostenible quiere decir que solo voy a firmar algo que podamos cumplir. Para firmar ilusiones ya hubo otros. No voy a hacer eso. Vamos a firmar acuerdos que podamos cumplir", insistió. "El endeudamiento tiene sentido si es para que Argentina crezca, pero no es una buena idea para financiar el déficit público", explicó.

DS