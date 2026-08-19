Alerta PyME: advierten que la crisis ya está rompiendo la cadena de pagos

La crisis que atraviesa el entramado industrial argentino comienza a impactar de lleno en uno de los principales indicadores de la actividad: la cadena de pagos. Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) alertaron que una de cada cuatro PyMEs ya registra atrasos en sus pagos, una situación que profundiza las dificultades financieras de las empresas y amenaza con generar un efecto dominó sobre proveedores, trabajadores y distintos sectores productivos.

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El presidente de IPA, Daniel Rosato, advirtió que el escenario dejó de estar explicado únicamente por la caída de las ventas. “El problema ya no es solamente la caída de ventas, sino que está empezando a romperse la cadena de pagos”, señaló.

Según el diagnóstico de la entidad, la situación se combina con una fuerte retracción de la actividad industrial. Rosato sostuvo que en los últimos años se perdieron más de 3.000 empresas y más de 78.000 puestos de trabajo en la industria, mientras que la utilización de la capacidad instalada se mantiene en niveles cercanos al 53% o 54% en términos generales.

El panorama es todavía más crítico en algunos sectores considerados sensibles, donde la utilización de la capacidad instalada ronda apenas el 30%.

“Esto significa que tenemos máquinas paradas, empresas trabajando muy por debajo de su capacidad instalada y cada vez menos margen financiero para sostener la actividad”, explicó el titular de IPA.

El pedido de una emergencia productiva

Frente a este escenario, desde la organización plantean avanzar en una Emergencia Económica, Social y Productiva, que debería ser consensuada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.

Para Rosato, se trata de una herramienta necesaria para contener el deterioro de la actividad y evitar que la crisis derive en una nueva ola de cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo.

“La emergencia económica, social y productiva que venimos planteando es una salida inmediata a un año que debemos evaluar y consensuar con el Ejecutivo y con el Congreso de la Nación Argentina”, sostuvo.

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El reclamo de los industriales apunta así a generar respuestas urgentes frente a un escenario en el que la combinación de menores ventas, baja utilización de la capacidad instalada, pérdida de empresas y ruptura de la cadena de pagos reduce cada vez más el margen de maniobra de las PyMEs.

“Necesitamos medidas urgentes”, resumió Rosato, al advertir que la crisis de la industria ya tiene consecuencias concretas sobre la continuidad de las empresas y el empleo.

Para la institución, el desafío inmediato pasaría por evitar que el deterioro financiero de las PyMEs termine profundizando la caída de la producción y acelerando el cierre de establecimientos industriales.

La advertencia es clara: si se corta la cadena de pagos, la crisis puede extenderse rápidamente a todo el entramado productivo.

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