La acción de la petrolera estatal YPF consolida su tendencia alcista que arrancó allá a fines de junio con una suba del 2,98% en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y del 2,51% en Wall Street, con lo que acumula un incremento de más de 100% en los últimos dos meses en el mercado local.



Vale recordar que el 24 de junio pasado alcanzó un mínimo de $783, mientras que ayer 24 de agosto llegó a $1.585 (+102%) en el mercado argentino. Por su parte, el papel que cotiza en Wall Street cerró la jornada de ayer a US$ 5,30 por acción, lo que implicó un aumento del 82% desde los US$ 2,91 a los que había llegado el 21 de julio último.

Ya hay "viceministro" de Economía: Sergio Massa confirmó a Gabriel Rubinstein en su equipo

Tal como indicaron algunos analistas a la agencia Télam, esta suba sostenida es consecuencia de una combinación de noticias políticas, del mercado financiero y del de hidrocarburos.



Por caso, el economista Diego Martínez Burzaco, head de Research de Inviu, dijo a la agencia oficial de noticias que "hay una combinación de factores" que explican el alza de la acción, entre los que destaca "en primer lugar, el cambio de ánimo, al menos temporario, por el anuncio de (la asunción de Sergio) Massa" al frente del Ministerio de Economía, así como "la confirmación de Gabriel Rubinstein", secundándolo en la secretaría de Programación Económica.



"La dirección de las medidas anunciadas va en el sentido correcto, pero el mercado todavía sostiene que falta un poco más", señaló en declaraciones a Télam, para agregar que el cambio del panorama político "dio un marco de recuperación a los activos argentinos que estaban fuertemente golpeados, incluidas las acciones de YPF".

En tanto, Sebastián Maril, de Research for Traders, indicó a la agencia que, en un contexto de "precios muy bajos" llegaron "buenas noticias", como los balances de la compañía y la designación de Massa, "que para los mercados internacionales representó un cambio de rumbo, en un contexto internacional en el que las bolsas empiezan a subir luego de varios meses de volatilidad negativa".



Burzaco remarcó la incidencia que tuvo "la muy buena recuperación de los mercados globales, sobre todo en julio y principios de agosto", período en el que "los mercados emergentes también estuvieron subiendo fuerte, lo que contribuyó a compras de oportunidades".



Como tercer factor que explica la suba de YPF, el economista anotó "la fortaleza del petróleo en las últimas semanas, producto de la continuidad de la restricción de la oferta a nivel global que presiona sobre los precios".



"Eso hace lucir más atractivas a las empresas petroleras en general", indicó, poniendo como ejemplo el "interesante rally de Vista Oil & Co., que subió casi 40% en dólares".



Por su parte, Miguel Boggiano, CEO de Carta Financiera, opinó que "no hay una razón especial" que fundamente la suba, más allá de que "determinados inversores consideran que puede tener sentido empezar a posicionarse en Argentina".



"Esos inversores no tienen por qué tener nombre propio, pueden ser individuales o institucionales, que están pensando que ya son precios suficientemente bajos", agregó Boggiano.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 25 de agosto

Para Martínez Burzaco, "YPF tuvo una muy buena recuperación desde niveles muy bajos y compras de oportunidad como ocurrió en todo el mercado argentino, y habrá que ver si efectivamente los mínimos de junio fueron un punto de inflexión".

Fuerte suba de los papeles de la petrolera estatal YPF en los últimos dos meses.

De todos modos, como dato negativo del balance, indicó que "debe tenerse en consideración la fuerte carga de deuda" que arrastra la compañía.



Para Boggiano, los inversores que apuestan por YPF "pueden terminar estando en lo cierto o no, pero hay que decir que Massa trajo en algunos sectores algún cambio de expectativas".



"Básicamente, fue una apuesta a que Massa iba a tomar un rumbo más ortodoxo, lo cual es cierto, porque al menos se sacan los subsidios", indicó, tras lo cual advirtipo que "sigue habiendo un montón de cosas por resolver en la Argentina".



Por su parte, el director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, Roberto Carnicer, destacó las expectativas de precios de hidrocarburos –en especial del gas- "cada vez más altos" ante la proximidad del otoño europeo y un posible corte de suministro total por parte de Rusia, en el marco de un conflicto bélico que se prolonga más allá de lo esperado.



"Los precios internacionales representan una oportunidad y un incentivo para la producción de hidrocarburos nacionales", sostuvo Carnicer.



En ese contexto, el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi indicó que en junio la producción de petróleo aumentó 13,6% interanual y el acumulado móvil de los últimos doce meses tuvo una suba del 12,6%, en tanto YPF explica el 52% del aumento en la producción.

LR