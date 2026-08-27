La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene en ejecución el esquema formal previsto para la liquidación de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo del sistema previsional público.

Calendario de ANSES: las fechas de cobro confirmadas para el mes de septiembre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Los beneficiarios comprendidos en este segmento que perciben montos mensuales por encima del haber mínimo cobran sus haberes este jueves 27 de agosto según el último número del Documento Nacional de Identidad.

- DNI terminados en 4

- DNI terminados en 5

Prestación por Desempleo

De forma paralela, el organismo previsional continúa con la acreditación del beneficio económico de la Prestación por Desempleo destinado a las personas que se encuentran sin empleo formal.

Quiénes son los primeros beneficiarios en cobrar por ANSES en agosto

Las personas titulares de este programa social tienen asignada la fecha de cobro para este jueves 27 de agosto de acuerdo con la finalización de la tarjeta de identidad registrada en la base de datos estatal.

- DNI terminados en 6

- DNI terminados en 7

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