ARCA lanzó un nuevo plan de pagos para deudores: quiénes pueden acceder

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anunció que desde este viernes 26 de septiembre, comenzará a regir un nuevo plan de facilidades de pago pensado para aquellos contribuyentes que se encuentren en concurso preventivo de acreedores o en estado de quiebra pero que mantengan la continuidad de su actividad comercial.

Esta nueva medida fue publicada en el Boletín Oficial y oficializada en la Resolución General 5759/2025, bajo la firma del titular de ARCA, Juan Alberto Pazo.

El plan permitirá regularizar deudas impositivas y de la seguridad social que hayan sido generadas posteriormente de la fecha de presentación en concurso o de la declaración de quiebra.

Principalmente, este cambio lo que abarca son las obligaciones vencidas hasta dos años después de dicha fecha.

Condiciones para ingresar al programa

El plan establece un máximo de 18 cuotas, con una tasa de interés financiero que será equivalente a la de interés resarcitorio, que actualmente está fijada en un 2,75% mensual, según lo indica la Resolución 823/2025 del Ministerio de Economía.

Para acceder a este plan, las condiciones son diferentes según el tipo de contribuyente.

Los “Pequeños Contribuyentes, Micro y Pequeñas Empresas, Entidades sin fines de lucro”: Podrán adherirse sin pago de cuenta. Las “Medianas Empresas Tramo1”: Deberán abonar un pago a cuenta del 1% del total adeudado. Las “Medianas Empresas Tramo2” y los “Demás Contribuyentes”: Deberán realizar el pago inicial que será del 3%.

Dependiendo de cada contribuyente, se podrá solicitar un plan amoldado para cada tipo de obligación.

Por último, la misma resolución general actualizó el monto mínimo de pago a cuenta y de las cuotas para todo el régimen de facilidades de pago de la Resolución General 5321/2023, elevándolo de 2.000 a 50.000 pesos.

