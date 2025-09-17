ARCA adelantó la fecha limite para el vencimiento del impuesto al cheque

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anunció este miércoles 17 de septiembre que el vencimiento del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias (más conocido como "impuesto al cheque"), fue adelantado al 24 de este mismo mes.

Esta medida fue publicada en el Boletín Oficial, con la Resolución General 5758/2025 bajo la firma del director del organismo, Juan Alberto Pazo.

ARCA vigila las transferencias: cuáles son los montos que disparan controles desde septiembre

De esta manera, ARCA dispuso una nueva fecha límite en el periodo de pago, disponiendo que los agentes de liquidación y/o percepción deberán cumplir con las obligaciones de ingreso de las sumas percibidas, o del importe correspondiente al impuesto propio devengado el 24 de septiembre como plazo límite.

Tras consultar al tributarista Guillermo Poch, Socio del estudio AUREN, informó a Perfil que esta medida adelanta un día lo previsto en Resolución General N° 2111, Artículo 11. "Si bien el fisco está en su facultad de poder modificar las fechas por la Ley de Procedimientos Tributarios N° 11.683, estaba previsto que fuera para el 25 de este mes pero se adelantó", aseguró.

ANEXO 1 - Resolución General N° 2.111, Artículo 11.

La medida alcanza a los hechos imponibles perfeccionados entre el 16 y el 22 de septiembre de 2025.

En la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, ARCA detalló que la decisión se produce "en virtud de razones de administración tributaria, resulta pertinente establecer una nueva fecha de vencimiento para el ingreso del gravamen”.

ARCA redujo los trámites para las exportaciones aéreas

Finalmente, el impuesto al cheque fue creado en 2001 de manera transitoria, pero con el paso del tiempo se fue consolidando. Este gravamen afecta principalmente a los movimientos realizados por las entidades bancarias y a distintas operatorias financieras, siendo retenido por las entidades y liquidado ante la ARCA.

