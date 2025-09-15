José Luis Ammaturo: “En Argentina los impuestos recargan toda la cadena de valor”

En diálogo con Canal E, José Luis Ammaturo, secretario general de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, advirtió sobre la caída del sector y pidió señales claras al gobierno para reactivar la actividad.

“La industria metalúrgica volvió a caer”

Tras un 2023 “nefasto” y una leve recuperación, la industria metalúrgica volvió a entrar en caída en 2025, aseguró el dirigente. “Este año y en este último mes y trimestre hemos observado una caída”, explicó el entrevistado, quien atribuyó la baja a una nueva etapa de incertidumbre electoral y falta de inversión.

El relevamiento realizado por la Cámara que encabeza indica un retroceso de entre el 2% y el 2,3% en la actividad. “La industria metalúrgica atiende el mercado interno y la inversión, y ambos están afectados”, dijo.

Sobre el vínculo con el Gobierno, Ammaturo señaló una desconexión evidente.“No hemos tenido contacto últimamente”, afirmó, recordando que “la Secretaría PYME desapareció y ahora el interlocutor es el Ministro de Producción”.

Además, expresó que el reclamo del sector es compartido por otros rubros industriales: “El pedido es igualar condiciones con los productos importados. Necesitamos el mismo trato”.

Presión fiscal y falta de competitividad

Amaturo fue tajante al hablar del impacto fiscal: “En Argentina sucede todo lo contrario a lo que pasa en el mundo. Acá los impuestos recargan toda la cadena de valor”, sostuvo.

Para el dirigente, la industria necesita alivio tributario para competir, producir y exportar: “Nuestros productos llegan a valores finales poco competitivos por los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales”.

Al referirse al panorama económico, subrayó que si bien hubo cierta normalización inflacionaria, “el aumento de tasas para sostener el dólar perjudicó nuestra actividad”, ya que encarece el financiamiento y frena el crecimiento.

Presupuesto 2026: señales y reformas

Respecto del presupuesto que el gobierno enviará al Congreso, Ammaturo fue claro: “Uno espera que Argentina cambie sus números, que no gaste más de lo que debe y no lo traslade a impuestos o a la deuda”.

El planteo no se basa solo en equilibrio fiscal, sino también en proyección y acompañamiento al aparato productivo: “Esperamos señales claras a todos los actores que agregan valor: el campo, la minería, la industria”.

Además, aclaró que el sector no pide subsidios, sino reglas claras: “Necesitamos apoyo que se traduzca en una reforma impositiva, mejora de legislación laboral y una visión logística que abarate nuestros costos”.



