En CABA llega una nueva moratoria con perdón de intereses e impuestos clave incluidos

En diálogo con Canal E, la tributarista Elisabet Piacentini destacó la importancia de la nueva moratoria impositiva que aplicará en la Ciudad de Buenos Aires desde noviembre, y que beneficiará a contribuyentes con deudas hasta agosto de 2025.

Una moratoria integral para aliviar a pymes, emprendedores y comerciantes

La nueva moratoria que lanzará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires busca ser un alivio para contribuyentes con deudas acumuladas hasta el 31 de agosto de 2025. “Esto es muy importante, muy necesario, muy esperado para todos los que tienen impuestos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, destacó Piacentini.

Este plan de pagos incluirá todos los tributos recaudados por AGIP, entre ellos Ingresos Brutos, Patentes, Inmobiliario, Sellos y hasta el impuesto sobre cartelería comercial. “Está incorporado todo: patentes, inmobiliario, sellos, ingresos brutos, que es tan importante para los emprendedores y las pymes de la ciudad”, explicó.

Una novedad destacada es la inclusión de deudas relacionadas con los carteles en comercios. “Todo lo que es carteles, que han tenido muchos embargos, también ahora se puede incorporar en una moratoria”, señaló Piacentini, subrayando el alcance amplio del plan.

Fechas clave, beneficios y cómo aprovechar el plan

El ingreso a la moratoria estará disponible a partir del 3 de noviembre y se extenderá por 90 días, con posibilidad de prórroga. Esto permitirá a los contribuyentes planificar su incorporación sin urgencias judiciales ni acumulación de intereses. “Hasta enero vamos a tener posibilidades de incorporarnos, y por primera vez va a poder haber una prórroga”, resaltó la especialista.

Una de las mayores ventajas será la reducción o condonación de intereses, tanto resarcitorios como punitorios, dependiendo de la modalidad de pago. “Si pagás al contado, te descuentan el 100% de intereses resarcitorios y también punitorios en caso de juicio”, explicó Piacentini. En caso de optar por pagos en cuotas, se aplicará un perdón parcial, ajustado a los plazos.

Además, las multas vinculadas a tributos locales también serán perdonadas, aunque las relacionadas a infracciones de tránsito quedarán fuera del beneficio. “Las multas sí van a ser perdonadas, salvo las de tránsito, que no las recauda AGIP”, aclaró.

La tributarista recomendó a quienes tengan deudas no pagar de inmediato y esperar el lanzamiento formal del plan: “Esperen, no paguen por ahora, porque van a tener reducción de intereses”, aconsejó Piacentini, remarcando que se trata de una oportunidad única para regularizar la situación fiscal sin enfrentar juicios ni recargos.

