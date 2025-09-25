ARCA: Las facturas "M" dejaran de existir desde diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anunció una simplificación del régimen de facturación eliminando la factura de clase “M”, que será reemplazada por la de clase “A” pero con la leyenda “Operación Sujeta a Retención”.

Esta nueva medida fue comunicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución General 5762/2025, bajo la firma del titular del organismo, Juan Alberto Pazo. Comenzará a regir desde el primer día de diciembre de este 2025, complementándose a la norma actual y adapta el sistema normativo previo.

ARCA lanzó un nuevo plan de pagos para deudores: quiénes pueden acceder

Con este cambio, ARCA afirma que “busca simplificar y modernizar los procedimientos relacionados con la emisión de comprobantes”.

Nuevas facturas clase “A” con la leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”

El organismo otorgará esta nueva habilitación en las mismas circunstancias en las que antes se emitían los comprobantes “M”. La emisión de estos comprobantes mantendrá la codificación actualmente utilizada, bajo la nueva denominación y continuará con la correlatividad de la numeración respecto de aquellos generados como clase “M”, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia; salvo que se habilite un nuevo punto de venta para los mismos.

ARCA destaca que, si al momento de solicitar la habilitación de comprobantes clase “A” el contribuyente cumple con los requisitos establecidos, pero no acredita solvencia patrimonial, podrá optar por utilizar las facturas clase “A” con la leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”, que no se encontrarán sujetas a retenciones de dicha Resolución General.

El objetivo con este cambio

Con esta nueva normativa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero buscará flexibilizar la evaluación cuatrimestral automática del comportamiento fiscal, que podrá derivar en la modificación de la clase de comprobantes habilitada.

ARCA adelantó la fecha limite para el vencimiento del impuesto al cheque

Dicha evaluación cuenta con una simulación preventiva ejecutada de manera anticipada a la misma, que brinda a los contribuyentes la posibilidad de corregir las irregularidades detectadas en forma previa.

Finalmente, en caso de regularizar las inconsistencias de manera posterior a la evaluación definitiva, se brindará la posibilidad de solicitar un reproceso web de los controles, a efectos de recuperar la habilitación clase “A”, según informó ARCA.

GZ/ff