ARCA vigila las transferencias: cuáles son los montos que disparan controles desde septiembre

En un escenario de creciente uso de billeteras digitales y transferencias bancarias, la gran pregunta es qué ocurre si una persona recibe en su cuenta una suma considerable de dinero.
Desde junio de 2025, ARCA fijó nuevos montos a partir de los cuales las entidades financieras deben reportar las operaciones. Los topes son:
- Personas físicas: $50.000.000 en transferencias o acreditaciones.
- Personas jurídicas: $30.000.000.
Estos umbrales se aplican tanto para bancos como para billeteras virtuales, y reemplazan los montos anteriores, mucho más bajos. En el caso de las personas físicas, el límite anterior era de apenas $2.000.000.
Nuevos límites de control
Según la Resolución General 5512/2024, los topes que disparan controles son:
- Extracciones en efectivo: $10.000.000 para personas físicas y jurídicas.
- Saldos bancarios al último día del mes: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
- Plazos fijos: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
- Compras de consumidor final: hasta $10.000.000 sin necesidad de justificación.
- Pagos: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
Estos cambios buscan adaptar los controles a la inflación y al crecimiento del volumen de operaciones.
Qué documentación pide ARCA
Si el origen del dinero está justificado —venta de un vehículo, propiedad o cobro de un trabajo facturado—, en general no debería haber inconvenientes. Aun así, bancos y fintech pueden retener la operación hasta que se presenten los papeles respaldatorios.
Los documentos más frecuentes son:
- Contratos de compraventa o comprobantes de pago.
- Facturas emitidas (monotributo o régimen general).
- Recibos de sueldo o jubilación.
- Constancia de inscripción en AFIP.
- Certificados de origen de fondos firmados por un contador público.
Los especialistas recomiendan mantener siempre la documentación en orden, sobre todo si se realizan operaciones frecuentes o de alto monto.
Controles preventivos y consejos prácticos
Superar los límites no implica automáticamente un problema legal, pero sí puede significar revisiones exhaustivas de parte de ARCA. Por eso, la clave es anticiparse:
- Facturar servicios y ventas de manera habitual.
- Estar registrado correctamente en AFIP.
- Conservar todos los comprobantes de operaciones importantes.
De esta forma, es posible evitar trabas innecesarias y garantizar que las transferencias de gran valor se acrediten sin complicaciones.