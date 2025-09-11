ARCA vigila las transferencias: cuáles son los montos que disparan controles desde septiembre

En un escenario de creciente uso de billeteras digitales y transferencias bancarias, la gran pregunta es qué ocurre si una persona recibe en su cuenta una suma considerable de dinero.

Desde junio de 2025, ARCA fijó nuevos montos a partir de los cuales las entidades financieras deben reportar las operaciones. Los topes son:

Personas físicas: $50.000.000 en transferencias o acreditaciones.

$50.000.000 en transferencias o acreditaciones. Personas jurídicas: $30.000.000.

Estos umbrales se aplican tanto para bancos como para billeteras virtuales, y reemplazan los montos anteriores, mucho más bajos. En el caso de las personas físicas, el límite anterior era de apenas $2.000.000.

ARCA controla transferencias desde $50 millones en personas físicas y $30 millones en jurídicas.

Nuevos límites de control

Según la Resolución General 5512/2024, los topes que disparan controles son:

Extracciones en efectivo: $10.000.000 para personas físicas y jurídicas.

$10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Saldos bancarios al último día del mes: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

$50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas. Plazos fijos: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

$100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas. Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

$100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas. Compras de consumidor final: hasta $10.000.000 sin necesidad de justificación.

hasta $10.000.000 sin necesidad de justificación. Pagos: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Estos cambios buscan adaptar los controles a la inflación y al crecimiento del volumen de operaciones.

Qué documentación pide ARCA

Si el origen del dinero está justificado —venta de un vehículo, propiedad o cobro de un trabajo facturado—, en general no debería haber inconvenientes. Aun así, bancos y fintech pueden retener la operación hasta que se presenten los papeles respaldatorios.

Los documentos más frecuentes son:

Contratos de compraventa o comprobantes de pago.

Facturas emitidas (monotributo o régimen general).

Recibos de sueldo o jubilación.

Constancia de inscripción en AFIP.

Certificados de origen de fondos firmados por un contador público.

Los especialistas recomiendan mantener siempre la documentación en orden, sobre todo si se realizan operaciones frecuentes o de alto monto.

Conservar facturas y contratos es clave para justificar el origen de fondos y destrabar operaciones retenidas.

Controles preventivos y consejos prácticos

Superar los límites no implica automáticamente un problema legal, pero sí puede significar revisiones exhaustivas de parte de ARCA. Por eso, la clave es anticiparse:

Facturar servicios y ventas de manera habitual.

Estar registrado correctamente en AFIP.

Conservar todos los comprobantes de operaciones importantes.

De esta forma, es posible evitar trabas innecesarias y garantizar que las transferencias de gran valor se acrediten sin complicaciones.