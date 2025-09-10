Alerta para viajeros: a dónde dirigirse en Corrientes por las fallas en los pasaportes emitidos por RENAPER

El Registro Provincial de las Personas de Corrientes emitió una advertencia a los viajeros por una falla masiva detectada en un lote de pasaportes emitidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El problema, que radica en una tinta invisible defectuosa, puede causar inconvenientes en las terminales aéreas de todo el mundo.

Salió la Quiniela Poceada Correntina: un apostador ganó más de 90 millones de pesos en la capital

Según explicó el director del organismo, Pablo Cano, la falla corresponde a un problema de fábrica que impide que los lectores de pasaportes puedan leer el documento, aunque a simple vista parece estar en perfectas condiciones.

El problema en la tinta invisible y el riesgo para viajeros

Cano detalló que el error se produjo en un equipo de RENAPER que utilizó un producto defectuoso en la impresión de la tinta invisible del pasaporte.

Si bien el problema no afecta la validez legal del documento, sí genera “inconvenientes y demoras en los aeropuertos y en migraciones de los distintos países”, ya que el personal debe verificar manualmente la identidad del portador.

El director advirtió que el riesgo es mayor para quienes no se han percatado de la falla y se encuentran ya en el exterior.

Cómo verificar el pasaporte y solucionar el problema

Para saber si un pasaporte está afectado, RENAPER habilitó un chatbot (+54 9 11 5126-1789) al que se puede acceder para realizar la consulta. Al ingresar el número del documento, el sistema indicará si el pasaporte debe ser revisado o no.

Tragedia en Corrientes: un hombre murió tras el vuelco e incendio de su camión

Las soluciones propuestas para quienes deban viajar en los próximos 10 días son las siguientes:

Viaje por Aeropuertos Nacionales : Si el vuelo parte de Ezeiza , Aeroparque , Rosario , Córdoba , Salta o Mendoza , el afectado puede concurrir a la terminal para que le hagan una reimpresión del pasaporte sin costo, con una demora de solo cuatro a cinco horas.

Viaje desde Asunción o Foz de Iguazú: Si el vuelo sale por aeropuertos cercanos, como los de Paraguay o Brasil, la persona debe dirigirse a las oficinas del Registro de las Personas en Corrientes para solicitar un nuevo documento. En este caso, el pasaporte demorará 96 horas en ser entregado.

La situación del Registro Civil en Corrientes

Al ser consultado sobre el funcionamiento del Registro de las Personas a nivel local, el director Cano afirmó que las competencias exclusivas de la provincia, como la registración de nacimientos, defunciones y matrimonios, están funcionando “perfectamente”.

Asimismo, mencionó que todavía hay alrededor de 400 DNI que esperan ser retirados por sus dueños.

Una advertencia a tomar en cuenta antes de viajar

La advertencia del Registro de las Personas de Corrientes sobre la falla en los pasaportes es una información vital para quienes tengan viajes programados al exterior. La recomendación de Pablo Cano de verificar el documento con anticipación puede evitar grandes inconvenientes y demoras en los aeropuertos, permitiendo a los viajeros resolver el problema de forma simple y gratuita.