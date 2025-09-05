Salió la Quiniela Poceada Correntina: un apostador ganó más de 90 millones de pesos en la capital

La Quiniela Poceada Correntina tiene un nuevo millonario en la provincia. Un afortunado apostador de la capital acertó los cinco números en el sorteo del jueves y se llevó un premio récord de más de 90 millones de pesos, consolidando al juego como uno de los más populares y con los premios más atractivos de Lotería Correntina.

El flamante ganador, cuya identidad no fue revelada, realizó su jugada en la agencia oficial N°361 de Corrientes Capital.

Los números de la suerte y el premio Acumulado

El cupón ganador se llevó el premio tras acertar la combinación de los siguientes números: 03 – 18 – 26 – 41 – 67. Gracias a esta combinación, el afortunado se sumó a la creciente lista de ganadores que han marcado récords de premios en los últimos meses.

Este nuevo sorteo exitoso refuerza la popularidad de la Poceada Correntina, que se ha vuelto uno de los juegos más elegidos por los ciudadanos de la provincia, gracias a sus pozos acumulados y a la frecuencia de sus sorteos, que se realizan los días martes, jueves y sábados.

Lotería Correntina felicitó al ganador y recordó la oficialidad del juego

A través de un comunicado, Lotería Correntina felicitó al nuevo millonario y destacó la importancia de confiar en los puntos de venta oficiales.

La entidad recordó que todos los correntinos pueden participar del juego en los casi 2000 puntos de venta habilitados en toda la provincia, y que pueden seguir las novedades y los resultados en las redes sociales oficiales.