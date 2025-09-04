Crisis de medicamentos: Corrientes aumenta la producción de fármacos y repelentes ante la falta de ayuda de Nación

La provincia de Corrientes ha tomado la iniciativa de reforzar la producción de medicamentos en respuesta a un déficit en la distribución de fármacos por parte del Gobierno nacional. Según Andrés Guglielmone, director de la Planta de Medicamentos de Corrientes (Plamecor), la provincia se está haciendo cargo de la demanda que anteriormente cubría el programa Remediar, que ya no está operativo.

"Estamos haciendo mucho hincapié en todo lo que es medicamento para enfermedades crónicas, ya que estamos cubriendo un déficit que cubría Nación con el programa Remediar", afirmó Guglielmone. Se trata de una medida clave para garantizar que los ciudadanos sin recursos tengan acceso a tratamientos vitales para patologías como la hipertensión y la diabetes.

Producción millonaria y el problema de los insumos

El director de Plamecor detalló que se ha priorizado la producción de medicamentos como el enalapril, la amlodipina y el losartán (para la hipertensión), así como la metformina y la glimepirida (para la diabetes). Además, se ha trabajado intensamente en la producción de analgésicos, especialmente el paracetamol.

En lo que va del año, la planta ya superó los 10 millones de comprimidos producidos, una cifra que se acerca a los 11 millones.

También se está trabajando en la producción de jarabes y gotas, como la betametasona y el paracetamol-gota, que son de uso estacional, y antihistamínicos como la difenidramina. Guglielmone también resaltó la producción de repelente, de la cual ya se hicieron dos lotes este año.

El director de Plamecor señaló a radio Continental que, a pesar de los esfuerzos, la producción enfrenta un desafío: "está complicada la compra de insumos por el alto costo de todo que está costando".

La Provincia como garante de la salud pública

La decisión del gobierno de Corrientes de intensificar la producción de medicamentos a través de Plamecor demuestra una respuesta proactiva ante una necesidad de salud pública. Al asumir la responsabilidad que dejó de cubrir el programa Remediar, la provincia se posiciona como un garante del acceso a medicamentos esenciales para las poblaciones más vulnerables. A pesar de los desafíos económicos, el compromiso con la producción de fármacos vitales y de uso masivo refuerza la soberanía sanitaria de Corrientes.