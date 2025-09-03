Un nuevo conflicto se desató en el sector del transporte público de Corrientes tras la decisión unilateral de las empresas Ersa y San Lorenzo de reducir el servicio de colectivos en la ciudad. La medida, que rige desde este martes y que según la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se extenderá por tiempo indeterminado, impacta directamente en el bolsillo y la rutina de los pasajeros.

Puente Chaco-Corrientes: anuncian trabajos nocturnos que afectarán el tránsito durante un mes

José Luis Sabao, secretario general de la UTA Corrientes, fue quien confirmó la medida, y aseguró que los colectivos dejarán de circular entre las 23 y las 6 horas. Además, habrá una reducción de unidades durante el día, lo que “trae consecuencias para los pasajeros”.

La denuncia de la UTA: “Le damos un mal servicio al pasajero”

Sabao lamentó la decisión de las empresas, de la que se enteraron a través de un “diagrama de servicio” interno y no por comunicación oficial. "La verdad que desde mi lugar y el lugar de mis compañeros no entendemos, es más, tampoco estamos de acuerdo con eso, porque sabemos que de ser así se le está brindando un mal servicio al pasajero", afirmó a radio Sudamericana.

El dirigente sindical sostuvo que la reducción es importante, sobre todo para aquellos que tienen que madrugar para ir al trabajo, “el que trabaja en salud, el que trabaja en educación y bueno, en distintos lugares, mucha gente que tiene que llegar a las 6 de la mañana”.

Según sus cálculos, la medida se debe a que las empresas "no cuentan con los fondos como para hacer frente a todo lo que existe".

La reacción de la Municipalidad y las multas a las empresas

Por su parte, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Lisandro Rueda, confirmó que se resintió el servicio a partir de las 23 horas, lo que activó de inmediato un procedimiento. "Estamos enviando las órdenes de servicio a las empresas para que den explicaciones y que se acoten a que cumplan con lo estipulado", indicó.

Traslado del Día del Empleado de Comercio: el feriado se pasará al lunes 29 de septiembre

Rueda calificó la decisión como “unilateral” y confirmó que se han aplicado sanciones económicas y que ya existen “muchas multas” contra las empresas. Además, adelantó que el próximo lunes habrá una reunión entre las partes involucradas. “Haremos todo lo posible para entrar en una negociación”, dijo, aunque dejó en claro que lo no negociable es “la constatación de la inacción” por parte de las empresas.

Un conflicto de servicio que podría afectar el salario

El conflicto en el transporte de Corrientes se presenta como un nuevo capítulo de la tensión entre las empresas, la UTA y el Municipio.

La reducción del servicio es una respuesta a lo que las empresas consideran una falta de fondos, una situación que podría terminar afectando el salario de los trabajadores.

La reunión del lunes será clave para determinar si se logra un acuerdo o si la crisis del transporte continuará escalando, afectando directamente a los miles de correntinos que lo utilizan a diario.