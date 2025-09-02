Traslado del Día del Empleado de Comercio: el feriado se pasará al lunes 29 de septiembre

El Día del Empleado de Comercio en 2025 caerá viernes 26 de septiembre, pero en la provincia se decidió trasladar la conmemoración al lunes 29. Así lo acordaron el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Walter Bistman, y el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Roque Schulz, tras una reunión mantenida en la capital chaqueña.

De este modo, el lunes 29 será jornada de descanso para los trabajadores del comercio, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nacional 26.541, que asimila la fecha con un feriado nacional “a todos los efectos legales”.

Cómo impacta en la actividad comercial

El acuerdo establece que los negocios permanecerán cerrados ese día, aunque aquellos que decidan abrir deberán pagar a su personal el doble de la jornada. “El descanso se equipara al de un feriado nacional, por lo tanto, quien opte por trabajar debe hacerlo bajo las condiciones que marca la ley”, explicó Bistman.

Tras el encuentro, el titular de la Cámara de Comercio destacó que la decisión fue producto de un diálogo positivo entre las partes. “Entendemos que el trabajo en conjunto es la herramienta para lograr un futuro mejor, donde los derechos de los empleados estén garantizados sin afectar la actividad del sector”, remarcó.