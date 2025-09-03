La Justicia de Corrientes condenó a un jugador de fútbol 5 por fracturarle el maxilar a un rival

La Justicia de Corrientes falló en un caso de violencia en el deporte que sienta un importante precedente. La Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá confirmó una sentencia que obliga a un jugador de fútbol 5 a indemnizar a un rival por agredirlo con un puñetazo en un partido.

La indemnización, que asciende a $1.026.450 más intereses, cubre daños psicológicos, morales, y gastos médicos y de alimentación.

El hecho se produjo el 13 de marzo de 2020, durante un partido disputado en el Club Deportivo y Recreativo Curuzú. Tras ser barrido desde atrás, el jugador "Z." se reincorporó, pecheó a su rival "R." y amagó con pegarle un golpe de puño.

En respuesta, "R." le propinó un puñetazo en el rostro que le fracturó el maxilar.

El fallo judicial que desestima la 'legítima defensa'

El agresor, "R.", alegó que actuó en legítima defensa frente a una agresión inminente. Sin embargo, los jueces de la Cámara de Apelaciones desestimaron de manera categórica esta defensa, basándose en la desproporción de la respuesta.

El doctor Ferreyra, uno de los integrantes del Tribunal, sostuvo que “en los torneos y partidos, (...) no se responde racionalmente con un golpe de puño en el rostro causando fractura del doble maxilar, sino tomando –o haciendo tomar al otro– distancia, conteniendo o desviando el golpe anunciado en maniobra defensiva”.

El magistrado afirmó que la acción de "R." no fue defensa, sino una agresión que violó el deber de no dañar a terceros.

La sentencia también desestimó la supuesta contradicción con el fuero penal, explicando que la "falta de mérito" dictada en esa instancia no representaba un sobreseimiento definitivo, y por lo tanto, no impedía la condena en el ámbito civil.