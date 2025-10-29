Argentina enfrenta la audiencia de apelación en el juicio por la expropiación de YPF, que se realizará en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. El país buscará revertir una condena en primera instancia que sumando los intereses alcanza una cifra de más de USD18.000 millones.

La audiencia se desarrollará este mediodía en el Thurgood Marshall United States Courthouse, en el sur de Manhattan, ante los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson. El Gobierno argentino intentará impugnar el fallo de la jueza Loretta Preska, emitido en 2023, que responsabilizó al Estado por la forma en que se llevó adelante la nacionalización de YPF en 2012, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Según informó el analista financiero Sebastián Maril, quien sigue el caso desde sus inicios, la audiencia comenzará cerca del mediodía hora argentina —posiblemente se demore hasta las 13:00— y no durará más de dos horas. “Será la cita más importante del caso desde su comienzo hace una década. Argentina intentará revertir una década de fallos adversos y discutir si este juicio debería haberse hecho en Buenos Aires y si la jueza Preska aplicó correctamente las leyes argentinas”, explicó en su cuenta de X.

Una batalla legal que lleva más de diez años

Se trata del mayor litigio en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano, y enfrenta al país con Burford Capital, un fondo inglés especializado en financiar demandas judiciales, que compró los derechos para litigar este caso.

Durante la audiencia de hoy, Argentina y Burford Capital expondrán sus argumentos, mientras que YPF, que fue eximida del proceso hace dos años, también dispondrá de media hora para defender su posición. Burford intentará reincorporar a la petrolera al juicio, mientras que la empresa buscará mantener su condición de inocencia.

El equipo argentino estará encabezado por los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, de la Procuración del Tesoro de la Nación, junto al estudio Sullivan & Cromwell LLP, que representará al país ante los jueces estadounidenses. Los funcionarios argentinos no podrán hablar directamente durante la audiencia, pero seguirán de cerca los argumentos de la defensa.

La estrategia de la Argentina apunta a cuestionar la jurisdicción de los tribunales norteamericanos y rebatir tanto el monto del fallo como los intereses aplicados.

Los escenarios posibles tras la audiencia

Tal como informó Sebastián Maril en su cuenta de la red social X: “Es importante recordar que no debemos esperar un fallo rápido ni simple a esta apelación tan compleja”.

La Cámara de Apelaciones puede tomarse varios meses antes de emitir un veredicto. De acuerdo con los antecedentes, la decisión podría conocerse recién en el primer semestre de 2026. En caso de que la Cámara confirme la condena, Argentina solo podrá recurrir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque este tribunal acepta un número muy limitado de casos por año.

Existen tres escenarios posibles: que la Cámara mantenga la sentencia original, que reduzca el monto o, en el caso menos probable, que revoque por completo el fallo de Preska. En esta instancia se discutirá la validez y el cálculo de la condena, pero no la forma de pago.

Preska había determinado que una opción para cumplir con la sentencia era la entrega de acciones de YPF, aunque esa decisión también fue apelada y sigue otro curso judicial en paralelo. Por su parte, los acreedores manifestaron su interés en negociar un acuerdo, ya que no consideran conveniente quedarse con acciones de la petrolera estatal.

Presiones, pedidos y un contexto político sensible

El Gobierno busca mostrar que mantiene una estrategia activa de defensa y transparencia ante la justicia estadounidense.

En esa línea, Sebastián Maril reveló que “Argentina informó a la jueza Loretta Preska que pedirá a más de 30 funcionarios y ex funcionarios que cooperen con la justicia y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles”. Además, el país solicitó extender hasta el 21 de noviembre la fecha para presentar esa información, en el marco de las medidas ordenadas por el tribunal.

Por último, los beneficiarios del fallo buscan avanzar con embargos sobre activos argentinos en el exterior para garantizar el cobro de su acreencia. En instancias previas, Preska llegó a ordenar la entrega de correos y comunicaciones de funcionarios con el objetivo de identificar posibles bienes estatales susceptibles de embargo.

