AmCham respaldó a Argentina en la causa YPF y alertó por la seguridad jurídica

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) presentó un escrito como amicus curiae en la causa judicial por el 51% de las acciones de YPF. El documento fue entregado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en EE.UU.

Riesgos para la soberanía y el Estado de derecho

La cámara estadounidense sostuvo que la sentencia obliga a Argentina a violar su propia legislación. Puntualmente, hace referencia a la Ley 26.741, que exige aprobación del Congreso para cualquier cesión de control sobre YPF.

Cumplir con ese fallo, remarcó AmCham, sería vulnerar la soberanía nacional. Además, los funcionarios argentinos podrían enfrentar sanciones penales si ejecutaran una orden extranjera que contraría las leyes locales.

Impacto económico y en inversiones

AmCham advirtió que la sentencia representa un golpe al Estado de derecho y la previsibilidad jurídica, condiciones clave para la inversión extranjera. La cámara remarcó que esto podría inhibir futuras inversiones y afectar a empresas estadounidenses y argentinas.

El documento subraya que YPF representa más del 1,5% del PBI nacional, lidera exportaciones de petróleo y produce el 60% del combustible del país. Una transferencia forzada de acciones pondría en riesgo contratos vigentes y podría desencadenar defaults.

Inseguridad jurídica y relaciones bilaterales

AmCham también mostró preocupación por los efectos del fallo en las relaciones bilaterales. El texto critica la reinterpretación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que podría habilitar la ejecución de activos estatales fuera de EE.UU.

Esta interpretación, señala, genera inseguridad jurídica para empresas argentinas con operaciones en Estados Unidos y para inversiones estadounidenses en Argentina.

Amplio respaldo internacional a la Argentina

La Procuración del Tesoro informó que una decena de países y entidades internacionales presentaron apoyos en favor de Argentina. Entre ellos: Estados Unidos, Israel, Francia, Italia, Uruguay, Chile, Ecuador, Ucrania y Rumania.

También acompañaron entidades como la American Bankers Association, el Bank Policy Institute y la propia AmCham.

Estados Unidos reiteró su apoyo a Argentina

El gobierno estadounidense presentó su propio amicus curiae, firmado por el Departamento de Justicia. En él, cuestiona la doctrina del fallo de primera instancia por negar la inmunidad de ejecución sobre activos soberanos fuera del país.

Israel también presentó por primera vez un amicus curiae en un caso de estas características.

La apelación se definirá el 29 de octubre

La audiencia clave ante la Corte de Apelaciones quedó fijada para el 29 de octubre. Argentina busca revertir el fallo que ordena pagar US$ 16.000 millones más intereses por la expropiación de YPF.

La Procuración del Tesoro aseguró que el gobierno seguirá defendiendo sus derechos por todas las vías jurídicas, políticas y diplomáticas disponibles.

El caso YPF se convirtió en uno de los desafíos judiciales y económicos más relevantes de la última década para la Argentina.

