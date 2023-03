Bolivia: restringen la compra de dólares y se generan grandes colas en su banco central

En el último mes y medio, las reservas de dólares del Banco Central Boliviano se vieron peligrosamente menguadas. Hasta el 24 de enero último, el BCB contaba para disponibilidad inmediata con U$S 620 millones. Sin embargo, para el 8 de febrero, tan solo dos semanas más tarde, el monto se había reducido casi un 50%, a U$S 372 millones. Cabe señalar que eso no representa el total de las reservas internacionales del país, que son de U$S 3.538 millones. El resto del dinero se encuentra invertido en oro y otros activos.

Ante este significativo descenso, el ente monetario decidió comprar dólares a los exportadores a un precio “especial”, un poco más alto, de 6,95 bolivianos. Según lo publicado en El País, la medida provocó que se empezará a hablar de “desesperación” de las autoridades económicas por conseguir dólares provocando una “demanda inusitada y especulativa” de divisas. La incertidumbre creció aun más cuando el fiscalizador gubernamental de los bancos amenazó con procesar a quienes fueran descubiertos especulando con divisas.

Si bien el BCB estuvo inyectando dólares al mercado, las cantidades dispuestas no consiguieron tranquilizar completamente la situación. Por si fuera poco, se decidió que el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Banco Unión centralizaran la venta de la moneda extranjera al tipo de cambio oficial generando largas colas de espera para adquirirla. Incluso, en los últimos días se dio una situación particular en la cual un funcionario se acercó a las personas de la fila y les recalcó: “Pueden comprar 4.999 dólares con solo su carnet de identidad, de 5.000 dólares hasta 19.999 dólares necesitan dos fotocopias de carnet, y a partir de 20.000 dólares necesitan tres fotocopias y la justificación”.

Hasta el momento, las escasez de dólares no creó grandes turbulencias financieras por varias razones: el gobierno descartó completamente una devaluación que cambie el sistema de cambio fijo que está vigente en Bolivia desde 2011; los bajos índices inflacionarios y alrededor del 90% de los depósitos y créditos están nominados en moneda nacional.

En febrero, momento en que empezaron a sonar las alarmas, el economista Gonzalo Chávez señalaba en el diario local Los Tiempos que "los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce gastaron o invirtieron más de 11.400 millones de dólares de las reservas internacionales". “Entre 2014 y 2019, durante el gobierno de Evo, y cuando el actual presidente de la República era ministro de Economía y Finanzas, se gastaron o invirtieron 8.625 millones de dólares”, agregó.

Además, afirmó que las inversiones que se hicieron con las reservas internacionales no mostraban hasta el momento "ninguna rentabilidad en términos de ingresos fiscales, rentabilidad o de otro tipo”.

Por su parte, el analista Jaime Dunn declaraba al diario El Deber que “el hecho de la cartera de créditos y los depósitos estén en bolivianos es una fortaleza importante, eso es fundamental”. En ese sentido, la mayoría de los economistas considera que, mientras la población no saque sus depósitos en bolivianos de los bancos para tratar de cambiarlos por dólares el riesgo de que se produzca una crisis financiera es limitado.

Este domingo 12, el BCB informó que, ante la masiva demanda de dólares de parte de la población vendió 24,1 millones de dólares. Ese monto fue vendido en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las principales del país, tanto en las oficinas del BCB como en algunas agencias del estatal Banco Unión, comunicó el presidente interino del ente emisor, Edwin Rojas, según un comunicado de prensa de esa institución.

El Gobierno asegura que se trata de una “situación transitoria” y sin mucha importancia. De hecho, el presidente del BCB responsabilizó a analistas económicos de haber generado un "ambiente de especulación" e "incertidumbre" en torno a la política cambiaria y la situación económica en el país en el último mes, lo que "ha exacerbado las expectativas de una parte de la población".

Por su parte, los economistas de oposición consideraron que la escasez de dólares prueba sus tesis sobre la poca solidez del “milagro económico” boliviano, como lo llamó la prensa internacional en 2014.

