Aun con problemas de competitividad, comenzó la producción de una pick-up que busca ganar mercados regionales

En momentos de incertidumbre financiera y una alta tensión en términos industriales, con casi todos los sectores en rojo y caída del empleo, la multinacional Stellantis puso en marcha una nueva fase del plan de inversión de casi USD 400 millones con el inicio de la producción de la RAM en Córdoba, que creó casi 2.000 puestos de trabajo en todo el proceso del hub de pick-up y 400 específicos para la fabricación en el país de la camioneta norteamericana. La inauguración dejó reclamos al Gobierno nacional, a gobernadores e intendentes por la presión impositiva.

El presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, destacó la importancia de consolidar al país como parte de una millonaria inversión regional, pero recordó que el peso de los impuestos le pone condicionamientos al desarrollo de la producción industrial, en medio de una alta competitividad de los países que producen autos en América latina. Sin embargo, elogió la reducción que de impuestos que se vio en el último año y remarcó la importancia del orden macroeconómico que permitió el retorno al acceso de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

“Convencer a nuestras casas matrices y a los accionistas de que podemos producir con calidad mundial y hacerlo en un contexto tan desafiante como el argentino, no fue fácil, pero lo logramos, porque trabajamos juntos entre Stellantis, proveedores, gobierno y trabajadores. Creemos en una Argentina que mira al mundo de frente, que exporte valor agregado, conocimiento y talento argentino”, sostuvo Zuppi.

Y sentenció: “Para consolidar este camino necesitamos reglas de juego claras. Hoy cuando exportamos un vehículo de Argentina, exportamos el 16% en impuestos; mientras que otros países de la región como Brasil exportan un 7% y México un 0%. Reduciendo esas asimetrías, la Argentina puede competir con cualquier fabricante del mundo. Confiamos en que el buen diálogo que tenemos con el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales, que ya vienen dando sus frutos en términos de reducción de estos impuestos a la exportación, siga adelante con buenos resultados”.

Una inversión para más industria

El número 1 de la multinacional europea en el país sostuvo que, con la iniciativa, “los proveedores vuelven a producir, se generan empleos de calidad y oportunidades que transforman la vida de las personas, de sus familias y de toda la sociedad”. “En un país que atraviesa desafíos, Stellantis eligió invertir, generar empleo e impulsar proyectos de largo plazo. Somos la única automotriz que toma miles de trabajadores en un mismo proyecto y que apuesta fuerte también por la producción de motores”, enfatizó.

En total se crearon 1.800 los nuevos empleos, de los cuales la mitad son mujeres, que participan de todas las líneas de producción. “Se da inicio por primera vez a la producción local de una marca americana especialista en pick-ups como lo es RAM. Y segundo, porque consolida el Fondo Industrial Córdoba como hub regional de producción de pickups, reforzando la competitividad de la Argentina como plataforma de exportación hacia los principales mercados del continente”, destacó Zuppi.

“También necesitamos incentivos fiscales y una red de infraestructuras que acompañen la transición hacia la electrificación. Por esas condiciones, sumadas al talento de nuestros colaboradores y proveedores, la Argentina está llamada a ser protagonista de la industria automotriz regional. Este lanzamiento es mucho más que una nueva mitad. Es la muestra de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, cuando creemos en nuestra gente, en nuestras capacidades y en nuestra industria”, afirmó el presidente de Stellantis.

Un anuncio en línea con el plan de la liga de gobernadores

El evento contó con la presencia del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y del intendente de la capital provincial, Daniel Passerini. Y si bien se anunciaron la presencia de funcionarios nacionales, no hubo representantes de primera línea del gobierno nacional. Ni Javier Milei, ni ninguno de sus principales espadas de gestión se sacó la foto en la fábrica que tiene Stellantis en la ciudad de Ferreyra, a pesar de que el anuncio se realizó en plena campaña electoral de cara a los comicios del 26 de octubre próximo.

El gobernador Llaryora aprovechó para salirse de su discurso localista y señalar que el proyecto beneficiará a todos los argentinos. Sin mencionarlo, el mandatario provincial, uno de los referentes de la liga de gobernadores críticos de la gestión Milei, contrapuso el efecto del anuncio de las inversiones: “Sin infraestructura no hay inversiones, no hay industria y tampoco hay trabajo”, lanzó. Ese dardo impactó en el corazón del oficialismo nacional, que ve por estas horas el enojo de los industriales por la falta de obras públicas, la caída del consumo y la falta de competitividad regional para las exportaciones.

“Córdoba perdió USD 190 millones por tener Ingresos Brutos cero para la producción industrial. Pero lo ganamos en trabajo”, sostuvo. Y fue enfático en la importancia de sostener a las inversiones fabriles por encima de las especulativas. Todo esto, en medio de la intervención financiera del gobierno de los Estados Unidos para calmar el alza del dólar y el anuncio billonario, como carta de intención, para la creación de un data center de inteligencia artificial, aun sin detalles.

La apuesta de Stellantis

Con el anuncio de la fabricación del nuevo vehículo en el Polo Industrial Córdoba, Stellantis consolidó al hub cordobés como centro estratégico de producción de pick-ups para la región. Con esta decisión, Stellantis inició por primera vez la producción local de RAM en Argentina, marcando un hito histórico para la industria automotriz nacional y fortaleciendo de manera significativa la cadena de valor, la integración con proveedores locales y la generación de empleo de calidad.

“Desarrollar un producto dentro del desafiante segmento de las pick-ups implica reivindicar la historia del Polo Industrial Córdoba y recuperar lo mejor del talento industrial argentino. Con el objetivo de que la red de proveedores reanude su producción y que los trabajadores capacitados encuentren un lugar en donde desarrollar su talento para transformar su vida y la de toda la sociedad, Stellantis apostó a la construcción de un nuevo motor de producción nacional. Para ello, la compañía realizó una inversión de US$ 385 millones y generará 1.800 empleos, de los cuales la mitad corresponden a mujeres. Con este paso, la planta de Ferreyra no solo refuerza su rol estratégico en la industria automotriz, sino que también lo hace con más eficiencia, mayor integración local y bajo un modelo de crecimiento que refleja los principios de diversidad e inclusión”, señaló un comunicado de prensa oficial.

El presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, sostuvo: “El lanzamiento de la RAM Dakota es un ejemplo concreto de cómo la integración local impulsa la competitividad regional. Este proyecto representa un verdadero motor de desarrollo ya que fortalece estratégicamente nuestra red de proveedores, impulsa la generación de empleo calificado y nos permite fabricar vehículos con estándares globales”.

Con foco exportador, la RAM Dakota es el segundo modelo de la familia de pick-ups que contará con el motor Multijet turbodiésel de 2.2 litros de fabricación local. Según señalaron desde la empresa, este es el inicio de un proyecto a largo plazo que se irá complementando a lo largo de los años.