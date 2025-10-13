El INDEC publica la inflación de septiembre y los privados proyectan que se acelere a niveles del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica este martes 14 de octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que habría superado el 2% según estimaciones privadas, exhibiendo una aceleración respecto a la medición de agosto y quebrando cuatro meses seguidos por debajo de ese umbral.

El dato de inflación del noveno mes del año se conocerá en un martes de super acción para la economía doméstica. En plena carrera electoral para sumar votos con miras a octubre, el presidente Javier Milei está viajando hoy a los Estados Unidos para reunirse justamente mañana martes con el presidente Donald Trump. Allí se espera que se termine de presentar el "salvataje financiero" del gobierno norteamericano al gobierno libertario. Además. el ministro de Economía Luis Caputo vuelve también a los EEUU para asistir a las reuniones del Fondo Monetario Internacional.

Luis Caputo descartó una dolarización y dijo que Estados Unidos ayuda a la Argentina porque "identificó un ataque político"

Respecto de la inflación de septiembre, el indicador que el INDEC publicará el 14 de octubre podría significar el retorno a las cifras que superan el 2%, lo que se prevé se sostenga por lo menos hasta el final del año.

En ese sentido, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, estimó que la inflación de septiembre habría estado en 2,1% y espera que la interanual cierre el año 2025 en un 30%.

En ese mismo REM, la inflación núcleo (que excluye precios regulados y estacionales) se proyectó en 2,0 % para septiembre.

En el documento del relevamiento, se menciona que esa cifra (2,1 %) es un aumento de 0,3 puntos porcentuales comparado con el relevamiento anterior. En cuanto a la inflación anual para todo 2025, el REM proyecta alrededor de 29,8 % como acumulado al cierre del año.

Por otra parte, la semana anterior se publicó la inflación de la Ciudad de Buenos Aires y según los datos de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, en el mes pasado alcanzó el 2,2%, lo que representa una aceleración importante frente al 1,6% de agosto. En cuanto al acumulado durante 2025 en CABA alcanzó el 22,7%, mientras que en un año subió 35%.

Qué estiman las proyecciones privadas sobre la inflación de septiembre 2025

Equilibra proyectó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,3%, registrando los principales aumentos en los rubros prendas de vestir y calzados (3,6%), transporte (2,9%) restaurantes y hoteles (2,7%), educación (2,3%) y recreación y cultura (2,3%). La variación interanual fue estimada en 32%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,3%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 2,9%, alertando sobre el impacto del dólar en la medición general al asegurar que “si bien el pass-through sigue acotado, se aceleró con respecto a agosto y refleja, de forma parcial, el desancle de expectativas”.

En relación a la dinámica de los precios en los alimentos, destacó que se ubicó 0,5 puntos porcentuales por encima de lo registrado en agosto, señalando que “durante las primeras dos semanas del mes, y tras la derrota electoral en PBA y la suba del dólar, los alimentos anotaron subas semanales del 0,8% y 0,9%, ubicándose por encima del promedio”. Aunque hacia el final del mes, la dinámica tendió a normalizarse, con subas por debajo del 0,5%. ​

Caputo, Milei, Bessent, el FMI y las enseñanzas del Séptimo de Caballería

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,4% en septiembre. De esta manera, en lo que va del año, la inflación acumulada es del 22,4%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,2%, “el nivel más bajo desde agosto de 2018”.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “en septiembre el tipo de cambio saltó cerca de 8% respecto del promedio de agosto y comenzaron a trasladarse los aumentos a los precios, lo que llevó al índice mensual nuevamente por encima del 2%”.

En tanto, el Instituto de Estadística de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), midió que la inflación de septiembre se aceleró al 2,2%. "En términos interanuales, los precios aumentaron un 31%, el valor más bajo desde 2018. En lo que va de 2025, la inflación acumula un 20,8%, y si se mantuvieran ritmos similares, el año cerraría en torno al 28,6%"

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2% el mes pasado, explicando que “los componentes estacionales tuvieron un rol clave: indumentaria fue el rubor de mayor incremento, 4,7% mensual, un comportamiento habitual en septiembre por el cambio de temporada”.

En este marco, destacaron que la variación de precios de doce meses “se redujo de 32,5% en agosto a 30,4% en septiembre, la menor desde junio de 2018”.

Mes a mes, cómo fue la inflación según INDEC en lo que va del 2025

Las variaciones mensuales del IPC registradas en lo que va del 2025, según los datos oficiales difundidos por el INDEC llevan un acumulado del 19,5%.

Mes a mes, estos fueron los registros alcanzados por la inflación:

Enero: 2,2% Febrero: 2,4% Marzo: 3,7% Abril: 2,8% Mayo: 1,5% Junio: 1,6% Julio: 1,9% Agosto: 1,9%

lr