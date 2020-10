El Banco Central le contestó a Sandleris por la caída de reservas y fuga de divisas

Gobierno y oposición mantienen los cruces políticos tras la movilización del lunes pero también los económicos. El presidente Alberto Fernández apuntó contra la gestión de Mauricio Macri por la salida de reservas del Banco Central (BCRA), lo que llevó a una respuesta del último de los tres titulares de la autoridad monetaria durante el gobierno anterior, Guido Sandleris. Ahora llegó el turno del Banco Central que dirige Miguel Pesce, que a través de un informe sostiene que las reservas sólo crecieron por endeudamiento e ingresos de capital especulativo entre 2016 y 2018.

"En el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, la Formación de Activos Externos superó los US$ 86.000 millones", sostienen los datos del BCRA sobre la comunmente llamada "fuga de capitales" -aunque no toda formación de activos externos sea fuga-.

De acuerdo con ese reporte, "el gobierno de Mauricio Macri acumuló déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos en los cuatro años de gestión, totalizando un rojo de US$ 76.223 millones, por lo que las reservas del BCRA sólo se incrementaron con endeudamiento e ingreso de inversiones de portafolio que cuando se retiraron provocaron la devaluación de la moneda y generaron un profundo proceso recesivo de la actividad económica".

El Presidente de la Nación, @alferdez, en un reportaje con Horacio Verbitsky, publicado este fin de semana por El Cohete a la Luna, hizo las siguientes afirmaciones sobre las condiciones en que su administración recibió el Banco Central. 1/13 pic.twitter.com/3c7dg841YT — Guido Sandleris (@gsandleris) October 13, 2020

"Cuando llegamos en diciembre nos encontramos un Banco Central lánguido, sin reservas, vacío”, dijo Alberto Fernández. Pero esto es falso. Dejamos muchas más reservas que las que recibimos", escribió Sandleris, que volvió a la Universidad Torcuato Di Tella tras la gestión pública. El ex funcionario también le apuntó a la "herencia" la caída de reservas antes de la llegada de Macri. "Las reservas brutas el 10/12/2019 eran US$ 43.785 millones mientras que el 10/12/2015 eran US$ 24.862 millones. Las reservas netas superaban los US$ 13.000 millones el 10/12/2019, mientras que eran nulas en 2015", remarcó.

PASO. En una entrevista con El Cohete a la Luna, Fernández enfatizó la caída de reservas tras las PASO -las primarias abiertas simultáneas y obligatorias-, cuando como precandidato del Frente de Todos se impuso a Macri de Juntos por el Cambio por 47% contra 32% de los votos, una diferencia de 15 puntos.

Así, en 2019 "se fueron del país US$ 7.184 millones de capitales especulativos. El saldo fue una caída de reservas de US$ 21.305 millones", analizó la gestión actual del Banco Central.

Al mismo tiempo, el resultado de las PASO llevó a que la gente fuera masivamente a retirar sus depósitos en USD de los bancos (cayeron USD 13.000M en el período). Así, el BCRA tuvo que entregar + de USD 7.000M de efectivo mínimo de los bancos (contracara de los depósitos). 8/13 — Guido Sandleris (@gsandleris) October 13, 2020

"Es cierto que la caída de reservas brutas entre las PASO y las elecciones generales fue cercana a USD 23.000M, pero es falso que ese monto fuera usado para defender el tipo de cambio", agregó Sandleris, que indicó que US$ 8.000 millones fueron al pago de deuda vía el Tesoro y otros US$ 7.000 millones por salida de depósitos.

"En 2019, el peso de la deuda pública alcanzó una incidencia del 90% del PBI y sus intereses comprometieron más del 20% de los recursos tributarios. La deuda denominada en moneda extranjera representa 5,6 veces el valor de las reservas internacionales en poder del BCRA y 3,8 veces el monto de las exportaciones anuales de bienes. La contracara de esta fenomenal deuda fue una abultada fuga de capitales", remarcó un vocero de la Autoridad Monetaria.

En 2016 las reservas crecieron en u$s14.311 millones, recapituló el Central, aunque consideró que "solo producto del endeudamiento: ingresaron capitales especulativos por u$s35.255 millones". En 2017, con la recuperación de la actividad, la cuenta corriente cerró con un déficit de u$s30.792 millones. Las reservas crecieron u$s14.556 millones, "otra vez producto del ingreso de capitales especulativos por u$s34.661 millones". En 2018 comenzó la salida de capitales, que se compensó con los ingresos de los US$ 44 mil millones del Fondo Monetario Internacional más otros organismos, según al balance que hizo el Central, que se metió así en los cruces entre oficialismo y oposición.

