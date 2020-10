Para Moody's las medidas no logran cambiar "el humor del mercado"

"Las medidas para frenar la caída de reservas del Banco Central de la República Argentina no tendrían el impulso para cambiar el humor del mercado", analizó Carlos De Nevares, Vice Presidente y Analista Senior de Moody’s Local Argentina. De acuerdo a la mira del analista "el flujo actual de retiro de depósitos en moneda extranjera continuará, dada la falta de confianza existente en el mercado".

El jueves pasado, el gobierno Nacional avanzó con la presentación de una serie de medidas con el objetivo de frenar el goteo de divisas y en especial, de "tentar" a algunos sectores a liquidar más activamente para conseguir un mayor flujo de reservas monetarias en el Banco Central.

Las críticas, en especial del agro, no se hicieron esperar y calificaron a las medidas como insuficientes, "con gusto a poco". Para muchos, la baja de apenas 3 puntos porcentuales en las retenciones a la soja (de 33% a 30%) no es per un se un buen incentivo para decidir la venta de los granos.

Se estima que los productores tienen retenidas unas 17 millones de toneladas de soja se encuentran en manos de los productores que no parecen muy tentados a vender.

Es que mientras reciben un dólar neto de retenciones de 55 pesos, observan cómo en el mercado blue opera a $145.

CRA y Federación Agraria afirman que una baja de la alícuota de derechos de exportación a la soja tendría un efecto nulo en la producción.

Vale recordar que desde las entidades agropecuarias se indicó que la medida sólo beneficiaría a las exportadoras que ya tienen el grano en su poder y podrían percibir ese diferencial del 3% para ellas. Se estima que, como piso hay unas 8 millones de toneladas de granos y podrían llegar hasta 13 millones que están en manos de los exportadores



Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su titular Daniel Pelegrina, denunció que los anuncios son "una tomada de pelo para el sector productor. Acá lo que no hay es confianza", dijo y agregó: hay una cantidad enorme de dólares en manos de los argentinos, pero lo que no hay es confianza para liquidarlos. Cuando el Gobierno quiere los dólares sale a buscarlos con este tipo de medidas, pero el campo no va a liquidar los granos".

Por qué bajar retenciones no dará resultado

En esta línea de la confianza van también las declaraciones de hoy del vice presidente de la filial local de Moody's al indicar: “Las medidas anunciadas el jueves pasado por el Gobierno argentino para frenar la caída de las reservas del BCRA no tendrían suficiente impulso para cambiar el actual humor del mercado", dijo Carlos De Nevares y agregó: "Con esto creemos que el flujo actual de retiro de depósitos en moneda extranjera continuará, dada la falta de confianza existente en el mercado. Sin embargo, prevemos que los actuales niveles de liquidez existentes en las entidades abastecería dicha demanda sin inconvenientes", explicó.

Para plasmar el deterioro de las reservas, De Nevares recurrió a los números y explicó que "al 29 de septiembre los depósitos a la vista y cajas de ahorro en dólares totalizaron la suma de USD13.335 millones, un 7,6% (USD1100 millones) menos desde la implementación de las últimas restricciones cambiarias”, dijo.

Mañana martes comienza a regir la baja temporal de las retenciones al agro y a la industria, por lo que la autoridad monetaria espera que el impacto sea distinto en los próximos días.