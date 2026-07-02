Banco Provincia bajó tasas de interés para refinanciar deudas: quiénes pueden acceder

El Banco Provincia lanzó el plan de refinanciación de deudas "Ponete al día", con el objetivo de ofrecer un alivio financiero inmediato para los morosos, con una reducción sustancial de las tasas de interés, una flexibilización de los requisitos de acceso y la extensión de los plazos de pago para compromisos crediticios vencidos al 31 de mayo de 2026.

El esquema desplegado por la entidad financiera prevé una segmentación detallada según la gravedad de la mora y el perfil socioeconómico del cliente, permitiendo estirar los plazos de regularización hasta los 72 meses (seis años).

“Frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles que permitan recuperar capacidad de pago”, indicó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo.

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Tasas y plazos

La propuesta de "Ponete al día" se divide estructuralmente entre situaciones de mora temprana y avanzada, aplicando beneficios de mayor cobertura para las carteras de clientes más comprometidas o de menores ingresos. Para aquellos usuarios que registren una mora temprana (con un atraso de hasta 90 días), el banco fijó una tasa de interés del 50% anual para las personas que perciben sus sueldos, jubilaciones o pensiones en la entidad.

Sin embargo, en los casos en que el deudor registre ingresos que no superen los cuatro salarios mínimos (equivalentes a $1.470.000), el beneficio se profundiza con una tasa de interés preferencial que desciende al 39% anual. En este escalón, la cuota estimada mensual se ubica en $36.110 por cada $1.000.000 de deuda de capital a un plazo de 72 meses.

Por otro lado, la entidad estructuró un auxilio superior para los casos de mora avanzada (atrasos que superen los 90 días). Bajo esta línea, se ofrece una tasa especial del 31% anual orientada en forma exclusiva a personas que atraviesan una situación crítica de sobreendeudamiento, definida técnicamente como aquellos casos donde una refinanciación tradicional comprometería más del 50% de los ingresos totales del hogar. Para este universo, la cuota mensual se reduce a $30.732 por cada millón de pesos refinanciado.

Oxígeno para las tarjetas de crédito

Una de las novedades más salientes del anuncio es el capítulo dedicado exclusivamente a las deudas originadas por consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la banca pública provincial.

Quienes se encuentren con atrasos de hasta 70 días y mantengan pasivos de hasta $10 millones podrán consolidar su deuda a una tasa del 41% anual en un plazo fijo de 60 cuotas mensuales, lo que representa una cuota de $39.418 por cada millón de pesos.

A diferencia de los procesos convencionales de refinanciación bancaria —que suelen inhabilitar el uso de los plásticos de forma definitiva—, este programa introduce una ventaja competitiva inédita: permite mantener operativa la tarjeta de crédito por el saldo de margen que quede disponible tras la consolidación de la deuda.

Desde el banco ejemplificaron que si un cliente posee un límite de compra de $2 millones y decide refinanciar un saldo adeudado de $500.000, podrá continuar utilizando el plástico con un nuevo techo de operaciones remanente de $1.500.000.

Canales de atención y autogestión

Los clientes interesados en adherir al programa podrán tramitarlo a través de las siguientes vías oficiales:

- Presencial: De lunes a viernes en todas las sucursales de la entidad, en el horario habitual de 10:00 a 15:00 horas.

- Telefónico y Digital: A través de la línea exclusiva 0810 222 6672 o mediante el canal oficial de WhatsApp (11 2821 6222).

- Home Banking: Determinados perfiles precalificados recibirán ofertas directas en sus plataformas BIP y la app BIP Móvil, posibilitando la aceptación y autogestión del trámite de manera 100% digital.

Foco previsional y balance de gestión

Aunque el menú de facilidades se encuentra disponible para la totalidad de la cartera de clientes morosos de la institución, la entidad remarcó que el foco estratégico está puesto sobre las 2,1 millones de personas que perciben sus haberes y beneficios previsionales a través de sus cuentas del Banco Provincia. Este segmento de la población es el que exhibe una mayor vulnerabilidad frente a las variables inflacionarias y tarifarias actuales, demandando condiciones de sostenibilidad de largo plazo.

El lanzamiento se da en continuidad con la política de saneamiento financiero que la entidad viene aplicando desde comienzos de año y que contempla también esquemas especiales para quienes ingresaron en mora durante el mes de junio.

Según las estadísticas oficiales del banco, las herramientas desplegadas durante el primer semestre de 2026 arrojaron resultados contundentes: se concretaron más de 67 mil acuerdos de recupero de deudas por un monto global de 270 mil millones de pesos, cifra que representa un incremento del 157% en comparación con el mismo período del año 2025.

“Los acuerdos alcanzados este año reflejan el impacto que están teniendo las políticas económicas del Gobierno nacional sobre los hogares bonaerenses. Frente a esa realidad, nos toca redoblar esfuerzos para seguir presentes con herramientas que protejan a las familias y las ayuden a atravesar este momento”, aseveró Cuattromo, marcando un claro contraste de gestión.