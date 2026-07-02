A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 2 de julio

El dólar blue hoy cerró este 2 de julio a un valor en el mercado de $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 2 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 2 de julio el dólar oficial hoy cerró a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 2 de julio

Econovo invierte US$ 20 millones: expande su planta en Oncativo y diseña equipos para Europa

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 2 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.520,30 para la compra y $1.522,10 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 2 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 2 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 2 de julio a $1.567,60 para la compra y $1.568,10 para la venta.

Nutrición de cultivos: “Cómo una mejor nutrición puede contribuir a cerrar las brechas de rendimiento y calidad”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 2 de julio a $1.963 como referencia de dólar.

El riesgo país anota su nivel más bajo en 8 años y llega a los 418 puntos

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 2 de julio en $1.563,96 para la compra y $1.566.18 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 417 puntos básicos este jueves 2 de julio.