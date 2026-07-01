Economía "serrucho": la actividad en mayo habría vuelto a crecer tras la caída en abril

Tras la caída de abril, la actividad económica en mayo habría vuelto a crecer según estimaciones privadas, consolidando la tendencia en forma de “serrucho” de alzas y bajas que viene mostrando en los últimos meses.

En el cuarto mes de 2026, la actividad económica cayó 1,5% mensual y subió 1,6% en la comparación interanual (i.a.), de acuerdo con lo informado por el INDEC.

Desde que comenzó el año, la economía cayó en enero (-0,9%) y febrero (-2,7%), en marzo creció 3,5% y en abril experimentó una nueva caída. En el acumulado de los cuatro meses del año, la actividad económica presentó un alza del 2,1% respecto al acumulado de igual período del año anterior.

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Equilibra

Para mayo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de la consultora Equilibra prevé un alza de 2,0% i.a. y de 0,5% mensual sin estacionalidad.

“Como viene ocurriendo en los últimos meses, la actividad presenta una dinámica mensual de sube y baja (desde febrero de 2025 se observaron caídas sin estacionalidad en 7 de los 15 meses), con una leve tendencia alcista producto del fuerte empuje de Minería, Energía y la Agroindustria (el resto de los sectores aún no acompañan)”.

Para 2026, Equilibra elevó la proyección de suba del PIB a 2,5% promedio anual.

Orlando Ferreres

Para la consultora Orlando J. Ferrreres & Asociados, el nivel general de actividad registró una suba de 0,7% anual en mayo, acumulando para los primeros cinco meses del año una variación de 0,0%.

Por su parte, la medición desestacionalizada registró una expansión de 0,6% respecto al mes precedente.

“La actividad económica comienza lentamente a mostrar cifras positivas en la medición anual, y la estimación del IGA-OJF ubica a 8 de los 11 sectores en terreno positivo para el quinto mes", sostiene el reporta y añade que a pesar los vaivenes mensuales, "la mejora de mayo la ubica en el nivel más alto en lo transcurrido del año".

Desde la consultora señalaron que “hacia adelante vemos que las condiciones macroeconómicas están mostrando una mejora, lo que debería influir gradualmente en un cambio positivo en la marcha de la actividad. Esperamos que a esto se sume una mejora en los niveles de inversión y una mejora en los ingresos reales de las familias que impulse la demanda interna".

Bolsa de Comercio de Rosario

Por su parte, el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) tuvo una variación del 0,03% mensual en mayo, mientras que la comparación contra igual mes del año pasado exhibió una caída del 0,8%.

Para la entidad, “este resultado indica un proceso de recuperación de la actividad económica a bajo ritmo, que no logra superar el máximo relativo alcanzado en 2025, a pesar de que el ICA-ARG acumula siete meses consecutivos de variaciones mensuales positivas”.

La BCR destaca en mayo “la recuperación del sector agrícola, que nuevamente alcanzó un máximo histórico, acompañado por buenos datos de recaudación del gobierno nacional y de ventas minoristas”.

Por otra parte, desde la Bolsa rosarina observaron "deterioros puntuales en el sector industrial y en la construcción, que se suman a la caída de las importaciones de bienes y del patentamiento de vehículos de los últimos dos meses”.

LM