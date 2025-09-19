Billetera virtual: este fin de semana regresa el descuento más esperado de Cuenta DNI

Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 35% de descuento en compras realizadas en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas este próximo sábado 20 de septiembre. El beneficio de la billetera virtual contará con un tope de reintegro de 6 mil pesos por persona, que se alcanza con consumos de $17 mil. Para saber que comercios ofrecerán el reintegro, los clientes pueden consultar el sitio web oficial del Banco Provincia para acceder al listado completo.

La devolución se verá reflejada en los movimientos de la plataforma dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra, y la promoción está destinada exclusivamente al consumo familiar.

La promoción, es válida únicamente para pagos a través de las funciones del pago con QR, “Clave DNI” o “Link de pago”. Se consolidó como una de las preferidas por quienes buscan ahorrar en el supermercado y comercios de cercanía.

35% en carniceías con Cuenta DNI

Desde el Banco Provincia precisaron que no rige para operaciones efectuadas por transferencia, “envío de dinero” o códigos QR pertenecientes a otras billeteras virtuales.

La entidad bancaria precisó que “la medida apunta exclusivamente al consumo familiar y busca aliviar el gasto en alimentos esenciales”.

La iniciativa no solo busca aliviar el bolsillo de los usuarios, sino también consolidar a Cuenta DNI como la billetera virtual más utilizada en la provincia de Buenos Aires .

Con más de 10 millones de usuarios activos, la aplicación se posiciona como una herramienta de inclusión financiera y estímulo al comercio local.

La promoción tendrá vigencia este sábado, en lo que será la segunda y última jornada del mes. La primera se realizó el sábado 6, con gran movimiento de consumidores en todo el territorio bonaerense.

El descuento más esperado de Cuenta DNI

¿Cómo acceder al descuento del 35% que ofrece Cuenta DNI este sábado 20 de septiembre?

Verificar previamente que el comercio esté adherido al programa. Pagar únicamente con QR o Clave DNI, utilizando el saldo disponible. Planificar las compras para alcanzar el monto de $17.000 y así llegar al tope de reintegro.

