Bitcoin: Argentina en el top 25 de países que más ganancias obtuvieron en 2020

El 2020 fue un año importante para Bitcoin logrando llegar a nuevos máximos históricos. En ese sentido, Chainalysis Insightis, un portal especializado en criptomonedas determinó quiénes fueron los más beneficiados por el auge en el valor de la divisa electrónica.

En esta ocasión, se decidió desglosar las ganancias por país de origen de los inversores. Para ello, se hizo una estimación, usando los datos de transacciones de los servicios que rastrea Chainalysis. Lo que se hizo fue medir los flujos en cadena para cada intercambio de criptomonedas y aproximarlos a las ganancias totales en dólares estadounidenses obtenidas en el activo en cuestión, en este caso Bitcoin. Se tuvo en cuenta las diferencias en el precio del activo en el momento en que se retiró de la plataforma contra cuando fue recibido. Luego se distribuyeron esas ganancias o pérdidas por país en función de la proporción de tráfico web que cada país representa en el sitio web de cada intercambio. Cabe señalar que no se tuvo en cuenta las ganancias sobre activos que aún no se han retirado de un intercambio.

En primer lugar, se observa un aparente dominio de Estados Unidos. El año pasado, los inversores estadounidenses obtuvieron colectivamente más de u$s 4 mil millones en ganancias de Bitcoin, más de 3 veces que el siguiente país más alto, China. Si bien el país asiático tiene históricamente el mayor volumen de transacciones de criptomonedas sin procesar, los intercambios centrados en los EE. UU. hacia fines de año, probablemente expliquen las grandes ganancias del país.

Un aspecto a destacar es la cantidad de países que parecen estar superando su peso en la inversión de Bitcoin en comparación con sus clasificaciones en las métricas económicas tradicionales. Un claro ejemplo es Vietnam. Si bien experimentó un crecimiento económico extraordinario en los últimos 20 años, reduciendo su tasa de pobreza de más del 70% a menos del 6% desde 2002, el país ocupa el puesto 53 en el PBI con u$s 262 mil millones y está clasificado como un país de ingresos medianos bajos por el mundo. Sin embargo, Vietnam tiene un alto nivel de adopción de criptomonedas de base, ocupando el décimo lugar en general en nuestro Índice Global de Adopción de Criptomonedas. En 2020, ocupó el puesto 13 en ganancias de inversión de Bitcoin con u$s 351 millones, superando a los países que ocupan un lugar más alto en medidas económicas tradicionales como Australia, Arabia Saudita y Bélgica. Este fenómeno también se desarrolló en varios otros países como la Argentina que ocupa el puesto 32 en PBI con u$s 405,79 milones, pero vigésimo primero en el ranking de ganancias realizadas de Bitcoin con u$s 200 millones.

Otros países, en cambio, siguen el patrón opuesto, por ejemplo, India. El segundo país más poblado del mundo tiene la quinta economía más grande con un PBI de $ 2.9 billones. Aun así, el país ocupa un sorprendentemente bajo 18 en ganancias de inversión de Bitcoin con u$s 241 millones. Esto puede ser el resultado de la hostilidad histórica del gobierno indio hacia las criptomonedas. Hasta un fallo de la Corte Suprema en marzo de 2020, India prohibió a todos los bancos cualquier trato con empresas de criptomonedas, lo que dificulta enormemente que los residentes compren o intercambien criptomonedas.

Si bien el fallo provocó optimismo en la comunidad de criptomonedas del país, desde entonces el gobierno ha propuesto una prohibición general a los residentes de comprar, vender, mantener o extraer criptomonedas. Según el portal, es posible que estas reglas hayan impedido que los inversores indios se beneficien del reciente auge de las criptomonedas en comparación a otros países.

Al observar las ganancias realizadas a lo largo del tiempo, se observa que los inversores en casi todos los países experimentaron los mayores aumentos hacia finales de año. Fue entonces cuando los inversores estadounidenses realmente se separaron del paquete, y la mayoría de sus ganancias provinieron de la actividad en Coinbase. Estas ganancias fueron impulsadas por un fuerte aumento en el precio de Bitcoin que comenzó a mediados de octubre de 2020 y se aceleró a mediados de diciembre. Durante ese período de tiempo, el precio de Bitcoin aumentó de u$s 11,471 el 14 de octubre a u$s 29,111 el 31 de diciembre.

El precio de la criptomoneda continuó aumentando después de eso hasta el 8 de enero, a partir de ahí disminuyó hasta principios de febrero de 2021, momento en el que comenzó a subir nuevamente, alcanzando un máximo histórico de casi u$s 65,000 en abril.

Oportunidad de desbloqueo

En general, el análisis de las ganancias de Bitcoin por país en 2020 debería ser alentador para el mundo de las criptomonedas. Los datos sugieren que Bitcoin ha brindado a los inversores en los mercados emergentes acceso a un activo de alto rendimiento, al que de otro modo no hubieran tenido acceso. Pero también hay una realidad donde los países que intentan limitar el uso de criptomonedas a través de estrictas regulaciones están impidiendo que sus ciudadanos aprovechen la oportunidad.