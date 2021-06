La economía Snowflake, los sensibles al poder

Elon Musk tuiteó un meme. Bitcoin cae miles de dólares en su cotización. La "pretendida" moneda del futuro mira Twitter ; mira los memes y es sensible. No le gustan que hablen de ella, no se siente bien si tuitean sobre sus defectos. Ella es simplemente diferente, (hay que aceptarla así); no admite criticas ni observaciones sobre su condición, naturaleza, solidez, musculatura, resistencia, potencia o futuro.

¿El? ¿la? Bitcoin es libre, puede ser lo que ella / él quiera, porque el mundo y sus posibilidades son infinitas. Ella / él sólo debe proponérselo y llegara ahí a donde ella/ él sueña; pero solo siguiendo el camino de lo que la / lo hace feliz, sentirse bien, plena, radiante y útil. Sino, “le da paja” y se cae, se desploma en la cama, pierde el interés en el mundo, en su potencia, en su condición ser "moneda sensible" del futuro.

Y ahí están ellos, el ejército, o quizás sean un séquito, de “profetas cripto”; esos que cada día suman millones de caracteres y bits de información jactándose de ser los profetas que ven al Mesías caminar por la tierra de la economía global. Evangelizan con su palabra, (ya no lo hacen en templos góticos o modestas construcciones de barro, ahora lo hacen en los nuevos templos de la era digital donde la generación Snowflake se siente tan a gusto); son paredes construidas de Podcasts, vivos de Instagram, reviews en Youtube, vivos de Twich, y por supuesto el Santo Libro digital de esta generación: Twitter.

La generación Snowflake es una generación compuesta por Dativoros, devoradores de compulsivos de datos, mucha información y muy rápido. Estos quieren un nuevo mundo, sentirse parte, ser protagonistas, desafiar lo instituido, pero para eso necesitan cambiar el mundo, al modo Snowflake, y saben que para ello, se requiere una nueva economía, una de vanguardia y sensible como ellos. La criptomoneda es la señal que esperaban y aquí esta hecha realidad y a medida. Otro tema es cuánto conocimiento real crean a partir de ello.

Estos seres sensibles, crean monedas sin respaldo de instituciones bancarias tradicionales ni organismos internacionales o multisectoriales, porque según ellos: "¿Quién necesita de esas viejas instituciones?”. La fe en la vanguardia tecnológica todo lo puede: “si creo mucho en la criptomoneda y pongo mi fe en ella se hará realidad". Se animan a más.

Crean monedas a partir de Memes (Dogecoin por ejemplo) para ridiculizar y mostrar su superioridad frente a la construcción institucional de la humanidad de los últimos 500 años - al menos si tomamos la aparición del primer banco moderno en Genova-. Crearon las Cripto, y la hicieron a imagen y semejanza suya o viceversa.

La cuestión aquí es prestar atención a que hay una sociedad sensible, que crea trabajos y modelos laborales sensibles, por tanto una economía sensible hasta llegar por supuesto a las monedas sensibles. ¿Se imaginan si el dólar Estadounidense hubiese nacido así de sensible , con todo lo que se ha hablado en el mundo de él , lo que se lo ha atacado , combatido, utilizado, denostasto, apropiado, etc? ¿Qué tipo de economía global tendríamos? Sería un desafío pensarlo, aunque quizás podamos experimentarlo en carne propia mirando el desarrollo del Bitcoin.

¿Qué pasaría si imaginásemos por un segundo un Peso Argentino así de sensible, esa moneda nacional que ha sido creada, humillada, devaluada, enterrada, reemplazada, resucitada, apedreada y siempre despreciada? ¿Existe acaso una moneda más resiliente que el peso argentino? ¿cómo seria un AR$ sensible? ¡Dios nos libre!

Finalmente prestemos atención; porque los “profetas cripto” han logrado inmiscuirse en las instituciones. Tienen dirigentes, candidatos y funcionarios, como ejemplo solo mencionaré el caso del primer Presidente cooptado por los Snowflakes, Nayib Bukele de El Salvador quien quiere legalizar el Bitcoin en su país, los salvadoreños quizás sean los conejillos de indias de lo que puede venir, miremos con atención.

Todo artículo debe concluir, y el propósito de éste es sólo hacer una observación de dónde estamos y hacia dónde vamos. No hay dudas que tenemos la suerte de ser testigos de una transición histórica que pocas generaciones humanas tienen el privilegio de presenciar el camino de un modelo económico hacia otro. Partimos desde un modelo duro, frio y pesado, sentado sobre las bases del mercantilismo y el capitalismo hacia otro modelo sensible, libre e incierto que se basa en una fe nueva, la de los profetas Snowflakes. Preparemos el Popcorn, y sentémonos a ver la película, no sé si será buena pero estará sin dudas llena de emociones.

*Tecnólogo. Presidente de Gobernanza.