Tiene una enfermedad terminal y pide por la vacuna de Pfizer porque es la "única aprobada para menores"

Ramiro Merlo tiene 15 años y padece fibrosis quística, una enfermedad grave con pronóstico terminal. El joven es paciente de riesgo si contrae Covid-19 y pide que llegue la vacuna de Pfizer a la Argentina porque es la "única aprobada para menores" de edad.

El padre de Ramiro, Carlos Merlo, compartió a PERFIL un video de su hijo en el que le pide "al Gobierno, a la Justicia, o al que sea" que permitan "la importación de la vacuna Pfizer ya que esta es la única aprobada para chicos de mi edad".

Es que hasta el momento, ninguna de las vacunas que se aplican en la Argentina está aprobada para menores de 18 años. Por eso, la familia de Ramiro quiere visibilizar este reclamo para poder vacunarse y estar más protegido ante la posibilidad de un contagio de Covid-19.

"Hola, soy Ramiro. Tengo 15 años y padezco una enfermedad llamada fibrosis quística, una enfermedad pulmonar crónica, muy grave. Quería pedirle al que sea, del Gobierno, la Justicia, que soliciten la importación de la vacuna Pfizer ya que esta es la única aprobada para chicos de mi edad", expresó el joven en un video de poco más de un minuto.

"Muchos de nosotros, grupo de riesgo por cierto, estamos hace un año adentro de nuestras casas, sin poder salir. No es sana la vida así. Si me agarra el Covid por lo que sea, me puede empeorar la enfermedad o terminar de la peor manera. Quería pedirles eso, muchas gracias", dijo Ramiro.

Cómo viene la aprobación de vacunas contra el coronavirus para menores

Si bien todas las vacunas avanzan en los ensayos para poder autorizar sus vacunas para menores de edad, hasta el momento, ninguna de las vacunas que tiene disponibles la Argentina (Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca) fueron aprobadas para menores de 18 años.

La vacuna de Pfizer fue aprobada, primero para mayores de 16 años, y luego también para jóvenes de 12 a 15 años, tanto en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) como también en Europa por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Por su lado, Moderna ya solicitó a la EMA la autorización de su vacuna en menores de 12 a 17 años luego de confirmar su seguridad, incluso, la compañía anunció que pronto estará disponible hasta para niños de 5 años.

Desde China también informaron que Sinovac fue aprobada para menores entre 3 y 17 años en el gigante asiático. Los demás laboratorios, como Johnson y Johnson, Sinopharm, Sputnik V y AstraZeneca también avanzan para buscar aprobar la vacuna para menores.

Qué es la fibrosIs quística y cómo vive Ramiro su día a día

El caso de Ramiro había tomado notoriedad cuando en mayo su padre comenzó a reclamar por un medicamento que se comenzó a comercializar en EstaDos Unidos y que "es prácticamente la cura".

En aquel momento, su padre explicó a PERFIL cómo es la vida de Ramiro que intenta sobrellevar la fibrosis quística, pero con la llegada de la pandemia directamente no salen de la casa para evitar un contagio que podría ser terminal. "En general, es una vida de casa y ahora estamos desde el 18 de marzo guardados sin salir", había contado en mayo de 2020.

Padece una enfermedad terminal y reclaman un medicamento que no llega por la pandemia

"Son cuatro nebulizaciones por día y dos sesiones de kinesiología. Son cuatro horas de tratamiento diario. Mientras tanto Ramiro asiste a sus clases virtuales", explicó.

En cuanto a su afección, informó: "La falla genética es en un cromosoma, es un problema en la conducción del cloro, eso hace que todos los fluidos del cuerpo sean más espesos. Los mocos se vuelven más espesos, los fluidos del páncreas también".

"No aprovechan muy bien los alimentos que ingieren, por esos son muy flacos y en general desnutridos. Con los años, tienen problemas de diabetes. Si llegan a adultos, se les complica para reproducirse. Es una enfermedad terminal", manifestó.

