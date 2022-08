"Argentina regalada": el informe de la TV boliviana que muestra cómo se devaluó el peso

La fuerte crisis cambiaria y la inestabilidad económica que sufre la Argentina se discute en otras partes del mundo y para algunos representa una oportunidad. Así lo evidenció un programa periodístico de la televisión boliviana, donde utilizando billetes de ambos países graficaron el desplome de la monea nacional y cómo perdió valor ante el peso del país vecino.

"'Argentina regalada' para comerciantes bolivianos", es el nombre del informe del programa Tomando el Pulso que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En el mismo, el periodista Víctor Hugo Rosales, del canal RTP Bolivia, mostró cómo se cruza la frontera para comprar comestibles y electrodomésticos al por mayor.

"Se está viviendo una crisis galopante que parece no tener camino de salida", comenzó diciendo el conductor. Sobre esta línea, se refirió al acuerdo de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "En este momento Argentina no le puede pedir prestado ni un solo centavo a ningún país del mundo, está tan endeudada que no puede sobrevivir así como está y tiene que refinanciar su deuda".

Para representar la situación, puso como ejemplo el valor de $100 argentinos. “Estos son 100 pesos argentinos en dos billetes de 50. En el año 2009, valían 230 pesos bolivianos".

Acto seguido, tomó un pequeño monedero y sacó dos monedas. "Y ahora valen lo que hay en este monedero: un peso boliviano con 50 centavos”, remató.

Por otro lado, enfatizó que en el país gobernado actualmente por Luis Arce están preocupados por la situación económica argentina, debido a la gran cantidad de sus compatriotas que habitan nuestro país. En tanto, Morales subrayó los beneficios que esto acarrea, como los que suceden en la frontera.

"La Argentina está regalada, porque los precios de los productos argentinos están por los suelos. Y esto está siendo aprovechado por los comerciantes bolivianos, que se han ido en grandes cantidades para comprar todos los productos posibles", relató.

Hace 13 años el peso argentino representaba más del doble del valor nominal del peso boliviano.

"El dólar esté casi a 300 pesos en el mercado blue y es algo terrible. Los bolivianos van al norte argentino en busca de productos comestibles, al por mayor y de marcas de primera línea", continuó.

"Los productos de buena calidad se están yendo a Bolivia y los de segunda calidad, quedan en Argentina. Los comerciantes argentinos están contentos, porque venden grandes cantidades y ganan algo", concluyó el periodista en su informe.

FP / MCP