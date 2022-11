Boom de venta de ropa de segunda mano: va camino a ser el 30% de la moda en 2023

El mercado de segunda mano representa entre 3% y 5% del sector global de ropa, calzado y accesorios, pero podría crecer hasta el 40%. Hay algo de bolsillo y algo de cambio de tendencias de consumo en este dato. El caso es que el valor estimado del mercado de reventa de ropa, calzado y accesorios es de entre 100.000 y 120.000 millones de dólares en todo el mundo, número que casi triplica el tamaño que tenía en 2020.

El dato surge de un nuevo estudio de Boston Consulting Group (BCG) y Vestiaire Collective, What an Accelerating Secondhand Market Means for Fashion Brands and Retailers, donde además se destaca que, aunque los compradores llegan al mercado de segunda mano adquiriendo carteras y bolsos, muchos regresan para comprar ropa y, en última instancia, joyería.

Una tendencia en ascenso entre la Generación Z

Actualmente, el mercado de segunda mano representa entre 3% y 5% del sector global de ropa, calzado y accesorios, pero podría crecer hasta el 40%.

Mientras que los productos de reventa constituyen aproximadamente una cuarta parte de los armarios de los compradores de productos de segunda mano, se espera que constituyan el 27% en 2023. Los consumidores de la generación Z son los más propensos a comprar (31%) y vender (44%) artículos de segunda mano, y los millennials les siguen de cerca.

Si bien la mitad de los encuestados citaron la asequibilidad y el valor como la principal razón para comprar ropa de segunda mano, este número ha disminuido notablemente desde 2019 y 2020. El 40% de los compradores ven la ropa de segunda mano como su forma de consumir moda de manera sustentable.

“Este nuevo estudio arroja a la luz los hábitos de compra de los consumidores hoy en día y los pasos críticos que las empresas de moda deberían tomar para capitalizar el mercado de segunda mano que se expande tan rápidamente”, señala Cristián Carafí, Managing Director & Partner de BCG.

3 modelos para ingresar al mercado de segunda mano

El informe describe tres modelos que las marcas y/o los retailers deben considerar al ingresar al mercado de segunda mano.

Poseer y operar sus propias capacidades de reventa: al revender sus propias colecciones en línea y en las tiendas, las empresas pueden mantener el control de su marca y la estructura de precios y, aun así, obtener un margen doble en el mismo artículo. Sin embargo, este enfoque puede requerir muchos recursos y puede haber un alcance limitado de clientes, así como riesgos de volumen e inventario. Asociarse con una plataforma de reventa: este modelo ofrece una solución mutuamente beneficiosa. La plataforma maneja la logística, el procesamiento de pagos y la validación de productos. Al mismo tiempo se obtiene un mayor tráfico, promoción y credibilidad del minorista. Por su parte, la marca puede revender sus productos, potenciar el reconocimiento y captar nuevos clientes a bajo precio. Explorar la reventa sin realizar una inversión significativa o un compromiso a largo plazo: esta opción incluye otorgar a un socio minorista un espacio en las tiendas y desarrollar esquemas de descuento e incentivos para vender ropa de segunda mano.

