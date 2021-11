Brecha cambiaria: no afecta a los precios pero las empresas quedan afuera del mercado

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, afirmó que el dólar blue no debería impactar en los precios. Economistas consultados por PERFIL coincidieron en que las operaciones del comercio exterior se realizan con la cotización oficial de las divisas norteamericanas. Sin embargo, la brecha cambiaria genera efectos colaterales: la especulación en los precios, empresas que quedan fuera del circuito y el fantasma de la devaluación.

“Mientras el Banco Central abastezca al sector empresario de la demanda de importaciones, no tendrían por qué corregirse precios en función de la cotización, en más de un mercado que es ilegal”, expresó el funcionario.

Pablo Tigani, economista, detalló que “alrededor de 65 mil millones de dólares al año pasan por el mercado oficial. Hoy el valor es de $105, y ese es el precio que tienen que tener los productos en forma proporcional a la cantidad de insumos importados o derivados que tengan”. En este orden, el paralelo no afectaría a más del 5% de las operaciones argentinas.

“En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene poder de fuego para seguir direccionando su política cambiaria sin disrupciones ni una devaluación”, sostuvo el economista Sergio Chouza.

¿Y la desconfianza?

Lo que algunos especialistas coincidieron en remarcar es que, al subir el dólar libre, la brecha cambiaria se amplia, y por ende, aumenta la desconfianza y sube la demanda de monedas extranjeras por parte de la gente al ver que pierde poder adquisitivo.

Empresas exiliadas

Si bien la mayoría de las empresas operan con el dólar oficial, hay otras que no logran que el BCRA les libere dólares para que operen. Por lo que se ven “obligadas” a importar insumos con dólares financieros legales que cotizan más alto que el oficial.

Esta realidad fue explicada por el economista Ivan Carrido: “Está pasando, porque no todos los importadores tienen acceso al mercado oficial porque el gobierno restringe a través de licencias de importación quienes pueden comprar bienes importados pasando por el mercado de cambio oficial. Hay barreras no arancelarias, es decir, no es que ponen un impuesto para importar sino que, con una adhesión administrativa se niegan licencias para importar y así se los saca del mercado”, contempló.

En estos casos se suele operar con el dólar MEP y el Contado con Liquidación. En esta línea, Aldo Abraham de la Fundación Libertad y Progreso explicó que “son pocos”, y que en general, tienen que ver con insumos que poseen un grado de protección alto. “Si se necesita importar algún insumo que no se permite con el dólar oficial se deberá observar si afecta a todo el sector, entonces, si se trasladará el precio al producto final. De lo contrario, si hay un competidor que puede importar al dólar oficial o queda fuera del mercado o reducirá su ganancia”, indicó.

Especulación con los precios

En estos días previos a las elecciones la economía del país no ofrece un buen pronóstico ante la brecha cambiaria del 100%, la fuga de dólares, y las bajas reservas. Muchos economistas señalan que “estamos al borde de la devaluación” a pesar de que el Gobierno niegue que esto pueda ocurrir.

Pablo Tagiani, especialista afín al Frente de Todos, señaló que existe una campaña de desestabilización política, y que empresarios tocan los precios “para prevenir”. En este orden, el también oficialista Sergio Chouza, indicó que se observa un “efecto más bien especulativo por la incertidumbre que genera una economía volátil como la argentina. "Hacen pasaje a precios de cobertura en productos finales para cubrirse por si la cotización oficial se acerca a la paralela. La consecuencia es precios desmedidos e injustificados”, dijo.

En contrapartida, el economista Abraham estimó que luego de las elecciones de medio término del próximo domingo, el Gobierno tratará de acortar el retraso cambiario y esto repercutirá en los bienes de la góndola.

