La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, con el calendario de pagos para diversas prestaciones de la seguridad social. La jornada se centra en la continuidad de los haberes mínimos del sistema previsional y la transferencia de fondos para los esquemas de asignaciones familiares y universales.

Jubilados y Pensionados del SIPA con documentos terminados en 7

Hoy continúa el pago para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el primer intervalo de pago, correspondiente a las jubilaciones mínimas. Según la terminación de documento informada por el organismo previsional para esta fecha:

- DNI terminados en 7: Cobran hoy, miércoles 20 de mayo.

Asignaciones Universales y Familiares que perciben sus montos hoy

En lo que respecta a las asignaciones sociales y familiares administradas por la entidad, el calendario unifica las fechas de cobro siguiendo el orden correlativo de los documentos para optimizar las liquidaciones generales. Los beneficiarios vigentes para la jornada son:

- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 7.

- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 7.

- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 7.

Por otra parte, se efectivizan los pagos de las prestaciones destinadas a la protección de las trabajadoras y de las personas gestantes durante el período previo y posterior al nacimiento. Para la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, el cobro se unifica hoy según el siguiente grupo:

- DNI terminados en 8 y 9: Cobran hoy, miércoles 20 de mayo.

Las Asignaciones de Pago Único (APU), vinculadas con Matrimonio, Nacimiento y Adopción, mantienen vigente su período de cobro legal para todas las terminaciones de documento, extendiéndose el plazo límite de la actual tanda de liquidación general hasta el próximo 10 de junio inclusive.

Próximos cobros para jubilados y beneficiarios de asignaciones

Mañana jueves 21 de mayo se retomará el pago para los jubilados y pensionados del SIPA con haberes mínimos y para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación por Embarazo (AUE), correspondientes a la terminación de DNI 8.

ANSES recordó que los fondos pueden gestionarse de manera electrónica a través de la tarjeta de débito o la aplicación móvil, sin necesidad de retirar la totalidad del efectivo en los cajeros automáticos, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta.

GZ