A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, hoy miércoles 20 de mayo

El dólar blue hoy cotiza este miércoles 20 de mayo a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.435 para la venta

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy miércoles 20 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 20 de mayo el dólar blue hoy cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

El Banco Central adquirió US$ 144 millones y acumuló 90 ruedas consecutivas de compras

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 20 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 20 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.426,80 para la compra y $1.432,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 20 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 20 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 20 de mayo a $1.489,20 para la compra y $1.490,30 para la venta.

Javier Milei habló de la interna: "Santiago Caputo es como un hermano para mí"

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 20 de mayo a $1.846 como referencia de dólar

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 20 de mayo en $1.477,20 para la compra y $1.477,30 para la venta.

El Riesgo País subió a 547 puntos básicos en una jornada de mayor cautela en los mercados financieros

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 547 puntos básicos este miércoles 20 de mayo.