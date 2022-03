Carlos Haehnel: "Le preguntaría a Carlos Heller por qué hay tanto dinero de los argentinos fuera del país"

Carlos Haehnel, uno de los tributaristas del sector privado más importante de la Argentina, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, donde analizó la situación económica del país y criticó la postura del Gobierno.

F: Recién hablábamos con Carlos Heller y yo le preguntaba por la diferencia entre grabar el flujo o el stock. ¿Cuál es u perspectiva sobre lo que es más sano y por qué en los países más desarrollados se tiende a grabar el flujo y en los que están en vías de desarrollo más el stock?

H: El stock es el flujo ahorrado, el capitalizado. Por lo tanto, si grabamos fuertemente el stock, estamos grabando dos veces una misma base, porque la ganancia ahorrada es ese stock. Por otro lado, la formación de stock es lo que permite la inversión, porque a través de eso se desarrollan las actividades, se invierte y se corre el riego natural que tiene todo negocio. Entonces, en la teoría, grabar el stock se considera, a una tasa muy reducida, como expresión de capacidad contributiva. Esto tiene tres características: el flujo, el gasto y el capital; por eso la capacidad contributiva por excelencia es el flujo, que se convierte en gasto y luego en bienes y patrimonio.

Por lo tanto, si un país quiere tener una tasa de inversión tiene que facilitar la acumulación de capital. En consecuencia, si queremos una economía dinámica, el impuesto es un factor que no va a resolver los problemas económicos, pero sí puede empeorarlos si los utilizamos mal. Argentina tuvo muchos años un impuesto al stock, pero tenía una característica particular: era el impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes. Nuestro querido país se caracteriza por distorsionar todas las instituciones probadas a través de la historia, aplicadas en distintos países que han logrado un nivel de desarrollo, y esto es lo que me provoca tristeza en el fondo.

F: Entonces usted tiene dos tipos de países, los que dicen que el stock se graba en el momento que la persona fallece y pasa a la generación siguiente y ahí se hace impuesto a la herencia; o lo va grabando todos los años con una tasa menor

H: El impacto macroeconómico es muy diferente, y además hay un problema de incentivo, porque si lo que uno acumuló se lo graban, me pregunto para qué. Y los incentivos en la economía son fundamentales, porque un buen incentivo va a dar un buen resultado, pero un mal incentivo trae problemas

F: Otro tema que tocamos con Heller es si hoy es posible, en el mundo actual, con los WikiLeaks y los Panama Papers, los hackers, si es posible aplicar las mismas técnicas típicas de evasión del siglo veinte, o vamos a un mundo en el cada vez van a quedar menos lugares donde las personas puedan hacer invisible su stock

H: Yo creo que es muy diferente porque en el tiempo que vivimos la tecnología ayuda a los fiscos, y la otra cuestión a tener en cuenta es la consciencia que hay sobre la evasión. Además, con un el cumplimiento de ciertas pautas por parte de los países, la consciencia también de los paraísos fiscales que los países centrales no están conformes con esa situación. Por cierto, la tecnología hace que sea más difícil escapar a la información por parte de los fiscos, es decir, que entre la tecnología y el cambio cultural por parte de los países sobre la evasión, es más convincente la lucha para dejar de evadir.

F: Otra cosa que decía Carlos Heller era que el proyecto de ley estaba pensado porque se calcula que los argentinos tienen alrededor de 400 mil millones de dólares en el exterior y solo fueron blanqueados alrededor de 40 mil. ¿Le resulta verosímil?

H: No, porque el blanqueo que se hizo durante la gestión de Macri aportó alrededor de 120 mil millones de dólares. Ahora, la pregunta que tendría que hacerse, con todo respeto, el señor Carlos Heller es por qué hay tanto dinero de los argentinos fuera del país. Esta es la gran pregunta. Además, el blanqueo de Macri fue récord, una suerte de esperanza de que con eso se podía llegar a facilitar y ayudar al desarrollo del país. Lo que pasó después fue que los que blanquearon recibieron la sorpresa que el nuevo gobierno le aumentó la tasa de bienes personales para los fondos en el exterior. No hay dudas que hay dinero negro, no sabría decir cuánto porque no tengo la información, pero existe.

F: Dado el caso paradigmático que hasta Estados Unidos y Suiza terminan colaborando, ¿es imaginable que dentro de 10 años esa gente pueda mantener su dinero escondido?

H: Hay gente que no le importa porque piensa que dentro de años puede fallecer en 10 años. Aparte, los que han blanqueado en este país se encontraron con el famoso "perdón", pero después lo que hicieron fue castigarlos.

Cristina Kirchner pidió a EEUU apoyo para el nuevo proyecto impositivo del kirchnerismo

F: ¿Qué van a hacer los argentinos que tienen dinero en el exterior? Usted, con su larga experiencia en el rubro tributario privado, ¿imagina que los contadores van a denunciar a sus clientes?

H: En primer lugar, hay un tema de secreto profesional que habría que relevarlo a quien lo quiera hacer. En segundo término, yo creo que el profesional, más allá de la situación fiscal irregular que pueda tener un cliente, si lo denuncia ese profesional no trabaja más, porque no es así, no me parece un buen negocio.