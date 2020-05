Carlos Melconian cuestionó a Martín Guzmán: "No nos uses a nosotros como conejillos de indias"

Noticias Relacionadas Bonistas ahora aceptan un cupón de PBI pero piden auditoría anual del FMI

Carlos Melconian cuestionó esta semana al ministro de Economía, Martín Guzmán; y a su mentor y premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz mientras se desarrolla la negociación de la deuda externa, días antes de la fecha límite para evitar un default. El expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri consideró que Stiglitz busca intereses personales pese a colaborador en "la causa Argentina", y le exigió al titular del palacio de Hacienda que "no nos uses a nosotros como conejillos de indias".

El economista opinó que la oferta que el Gobierno le hizo a los bonistas por la deuda "es indigerible", aunque consideró que "la solución" del conflicto "es factible". Entrevistado en Verdad/Consecuencia, ciclo que se emite por TN, aseguró que "Argentina tiene que dejar de defaultear su deuda y dejar de tener ciclos de endeudamiento como los que tuvo".

"Si estamos en un período en el que alguien pidió una cosa donde no se baja tanto y el otro ofrece una cosa inaceptable, entonces en mi fantasía imagino que estarán negociando", aseguró sobre el proceso que el viernes tiene una fecha límite.

Melconian se refirió también al apoyo internacional que recibió la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández, luego de que el Grupo de Puebla decidiera pedirle una moratoria de un año para el pago de deuda ante el G-20, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial, con el asesoramiento de Stiglitz. "Yo no voy a ir a hacer en el mundo el show de los Stiglitz, que juegan para ellos, yo juego para la Argentina. Con las tesis de Columbia no nos uses a nosotros como conejillos de indias", expresó.

Por otro lado, el economista aseguró que para salir adelante espera que haya una gestión "responsable y profesional" y puso como ejemplo lo realizado en Salud desde que comenzó la pandemia del coronavirus: "Podemos estar más o menos de acuerdo, pero se nota que la gestión es profesional, los tipos que llevó el presidente son tipos que entienden".

El acuerdo por la deuda parece más cerca, pero es difícil que llegue el viernes

"Dejen para los libres pensadores eso de que el mundo se va a cerrar, vos te tenés que abrir siempre, el mundo no se va a cerrar, el comercio va a continuar, el Mercosur va a seguir, el libre comercio va a estar", agregó. Consultado sobre el plan económico que Alberto Fernández, aseguró que "como economista profesional, en privado, me cuesta encontrar un plan", aunque aclaró que no le gustar opinar públicamente de presidentes ya que "respeto la investidura".

Por último, aseguró que aunque la emisión sí genera inflación, eso no pasará "en el corto plazo". Y agregó: "No vamos a una híper, pero podemos terminar con meses donde la tasa de inflación se haga sentir sino hay un programa evacuador de pesos".

