Melconian criticó el discurso de Alberto Fernández: "No le mientan más a la gente"

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, criticó este lunes 1 de marzo el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa y le pidió que "no le mientan más a la gente". Además, apuntó contra la decisión de presentar una querella criminal por la deuda que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional: "La plata del FMI se utilizó para pagar deuda".

"No hay nada dentro del discurso de Alberto, en cuanto el planteo económico. Alberto hoy no dijo nada. Es un desastre para la Argentina judicializar política y economía", expresó el economista que fue entrevistado por el programa La Rosca que se emite por TN.

Melconian también cuestionó las afirmaciones del presidente de que el dinero del fondo se utilizó para la fuga de divisas: "Todo lo que dicen están mal. La plata se utilizó para pagar deuda. No está bien amedrentar con denuncias judiciales por cuestiones económicas. El acuerdo con el FMI se usó mayoritariamente para pagar deuda. Somos berretelandia y tenemos que encontrar un piso porque estamos mal".

"Cristina Fernández de Kirchner también tomó un montón de deuda. Cuando Mauricio Macri llegó, había un agujero fenomenal por la deuda que dejó Cristina", comentó y agregó: "No le mientan más a la gente. Mauricio Macri se comió la necesidad de un ajuste por cómo dejaron el país", manifestó.

El economista también apuntó contra el Gobierno por las declaraciones de que hay un crecimiento económico: "El crecimiento del que hablan es un rebote. Matías Kulfas y Martin Guzmán están presos de la maquinaria. No se puede tener muñequitos en el entorno económico que sigan a la política".

"La judicialización por ir al Fondo está mal. El FMI no sabe qué hacer con la Argentina. El FMI sabe que este gobierno no va arreglar la deuda. El tema de quién se va hacer cargo no es un tema menor. Que no haya un horizonte no es un tema menor. Hay que ir a la política exterior real.

