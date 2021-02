"Berretalandia", el término con el que Carlos Melconian criticó a Martín Guzmán

Carlos Melconian apuntó contra la gestión de Alberto Fernández en la agenda económica y la calificó como "berretalandia". Se refirió al ministro de Economía, Martín Guzmán, y criticó que debería "pararse en frente" ante el presidente y ante Cristina Kirchner y explicarles la importancia de una dirección en el rumbo de Gobierno para dar determinadas señales.

El economista dijo que tendría que preguntarles tanto a Alberto Fernández como a la vicepresidenta a cuál de los dos debería "darle bola" y remercó que "hay que tener un ministro con peso propio que tome decisiones", dijo en declaraciones a TN.

Argentina y el FMI: los idus de mayo

El especialista tildó de "mediocres" las políticas que impulsa Martín Guzmán por "el manejo económico es titubeante", al tiempo que consideró que "no están las condiciones básicas de un modelo adónde se quiere ir, una política exterior y, en conjunción con eso, un programa macroeconómico que busque estabilidad", dijo.

"Es un programa económico del día a día que quiere evitar el costo político sin pena ni gloria", analizó Melconian y destacó que esta incertidumbre genera un problema en quienes deben tomar decisiones en la Argentina.

Carlos Melconian: "El gobierno está en un sendero con alivio donde no se ve gestión"

El expresidente del Banco Nación puso en duda la gestión de Guzmán, a pesar de su formación en la materia: "¿cómo un tipo estudiado en una universidad americana, graduado, al lado de un Nobel, tarda un año en darse cuenta que es un problema macroeconómico?", cuestionó y apuntó contra los presupuestos aprobados por el Congreso: "No cierran", dijo sobre las proyecciones de la última década.

"La gente está muy cansada de la sanata, se aviva y después el día de la elección tiene que votar a alguno", expresó Melconian y coincidió con Guzmán en que "la ley de presupuesto es la ley madre" pero destacó que hay "un efecto contradicción" en la administración actual: "Tiene que ser consistente, no 'sanatero'", lanzó.

Melconian, sobre la economía argentina: "El país tocó fondo"

En ese contexto, expresó que ya no conversa con Alberto Fernández, pero considera que "siempre es un gesto de honor" hablar profesionalmente con cualquier presidente. En tanto, cargó contra la política tributaria y manifestó que "es un mamarracho". Para él, el próximo gobierno no podrá "hacer magia" para repuntar el rumbo de la economía.

"Con esta política monetaria y fiscal el presupuesto es incumplible", reiteró Carlos Melconian y dijo que "el presidente del Banco Central (Miguel Ángel Pesce) se avivó de berretalandia", al devaluarse un 40% la moneda, por lo que consideró que el Gobierno deberá "blanquear" que no cumplieron con bajar de inflación.

La AFIP se sumará a los controles para contener la inflación

El economista se refirió a las penas del Gobierno a las empresas alimenticias por "generar desabastecimiento" y calificó el tema como un "show": "Si tenés reglas de juego concretas, con señales de precios y libertad de trabajo, y mostrás adónde querés ir y procesos de inversión en marcha, yo al que saca del pie del plato le caigo con toda la ley. Pero en el medio de este día a día, que de lo único que se habla es de la Justicia y de la elección, caes en el supermercado, ¿a controlar qué, que no suba la yerba?".

"Son instrumentos formidables del capitalismo en el que creo, cuando tenés reglas. Yo en esos instrumentos punitorios del capitalismo, pegando el palazo, creo, pero no en este show. Un fenómeno casi criminal [del Gobierno] es que tiene una política tributaria atentatoria contra el crecimiento y la inversión, y que tiene leyes laborales atentatorias contra la toma de empleo. ¿Cómo podés amenazar sin ninguna autoridad?", lanzó Melconian.

Carlos Melconian: "Déjense de joder y anclen con el Fondo"

El exfuncionario de Mauricio Macri manifestó que "esta milonga de los precios" no cambia la Argentina: "No genera euforia, demanda de inversión, crecimiento ni empleo".

Por último, Carlos Melconian analizó: "Frente al que cree que explota, yo creo que no explota; y frente al que cree que esto es algo, es nada. Yo lo he definido como berretalandia porque es 'berreta', pero no para uno que nació cajetilla y ve todo berreta. Yo no nací cajetilla, pero el progreso es una cosa linda del mundo y eso va para atrás", expresó.

CI