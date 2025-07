El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, advirtió este miércoles en una entrevista radial que el dólar en Argentina “está atrasado” y reclamó decisiones “más ortodoxas y menos dogmáticas” en la política cambiaría y monetaria del país.

Aumenta la presión ejercida por los vencimientos de deuda con el FMI para 2026

Sus declaraciones se dan en el contexto de un nuevo informe del FMI que alerta sobre la debilidad de las reservas del Banco Central y sugiere avanzar con medidas correctivas. Loser también aseguró que, aunque hubo una recuperación en julio, el Gobierno “se equivocó pensando que el dólar iba a bajar a 1000”.

“El FMI dice que el programa sigue débil en la parte de reservas. Esto no es un terremoto, es una advertencia”, sostuvo Loser en diálogo con Radio El Destape. Y aclaró que esta exigencia no es exclusiva para nuestro país: “Es algo que el FMI quiere que se haga en todos los países, no solo en la Argentina”. A su vez, destacó que “el vínculo dólar-inflación no es tan fuerte en este momento”, lo cual refuerza la necesidad de mejorar la competitividad y acumular reservas.

Para el FMI, Argentina mantiene reservas internacionales "insuficientes"

En ese marco, el economista insistió en que “la parte fiscal y la parte monetaria están bastante bien controladas”, aunque subrayó que eso no alcanza si no se actúa con pragmatismo: “Es importante que Argentina gane competitividad y vea cómo acumula reservas. Deberán ser pragmáticos y no doctrinarios en su posición”.

Críticas a la política monetaria y expectativas por el desembolso del FMI antes del receso

Loser también cuestionó la reciente eliminación de las Letras de Financiamiento (LEFI), que generó un desacople en las tasas de interés: “Estoy seguro de que les dijeron: hagan una política monetaria más ortodoxa, de control de crédito. Que sea de inflation targeting, que es lo que están haciendo, pero de forma clara. Se apuraron demasiado o no explicaron bien las cosas”.

Tosi: “El Gobierno considera que el centro de la banda es un tipo de cambio razonable para acumular reservas”

Sobre las expectativas en torno al programa con el FMI, el exdirector del organismo adelantó que la aprobación de la primera revisión, que destrabaría un desembolso de 2.000 millones de dólares, ocurriría pronto: “Será antes del receso”, aventuró.

Sin embargo, explicó que el Fondo Monetario adoptaría una postura cautelosa: “En la revisión dirá lo que hay que hacer, pero la aprobará y esperará hasta después de las elecciones”.

