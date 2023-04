¿Cómo refugiarse de la suba del dólar?

Teniendo en cuenta el desafiante contexto que enfrenta la economía argentina, a lo que también se le suma la incertidumbre electoral, la cual se espera que mantenga en vilo a los mercados financieros, una gran parte de la comunidad inversora considera que refugiarse en dólares suele ser una buena forma de cubrirse ante este tipo de eventos.

En lo que va del año, la moneda estadounidense se revalorizó más de un 40,6% contra el peso argentino, por lo cual, invertir en instrumentos que ajustan también por la variación del dólar, como las obligaciones negociables, que además ofrecen una renta pasiva, es una buena forma de potenciar tus ahorros.

En esa línea, el portafolio simple que manejamos de ONs subió un 46,4% en el mismo período, ganándole a la suba del dólar MEP desde que empezó el 2023. Por lo tanto, con el objetivo de que puedas dolarizar tus inversiones de la forma más simple posible, desde IOL invertironline proponemos un portafolio de Obligaciones Negociables, para que puedas cubrirte ante una eventual suba del tipo de cambio.

¿Qué son las obligaciones negociables?

Para el que no las conozca, las Obligaciones Negociables son bonos emitidos por las empresas privadas, que, al igual que otros instrumentos de renta fija, pagan cupones y se pueden amortizar en cuotas o a la fecha de vencimiento dependiendo de las condiciones propias de cada una de las obligaciones negociables en cuestión. Por lo tanto, podrían entenderse como instrumentos similares a los bonos soberanos, pero emitidos y respaldados por los activos e ingresos de empresas privadas.

Sobre este tipo de instrumentos, también hay que decir que son muy útiles para protegerte de la inflación en dólares. De hecho, en estos momentos, la inflación de Estados Unidos sigue en niveles elevados, con una inflación interanual de 5,0%, esto significa que ahorrar en dólares líquidos genere una pérdida relevante de valor en los próximos años.

Cobertura en tiempos volátiles

Si bien existen inversiones tradicionales de renta fija que solían al menos igualar la inflación en dólares, hoy ninguna de ellas funciona de cobertura. Ya sea porque tienen un rendimiento por debajo de la inflación o bien, porque presentan un riesgo alto. En este sentido, para los interesados en una alternativa de renta fija creemos que podría ser una buena idea tener exposición en algunas obligaciones negociables de empresas argentinas.

Ahora bien, sabiendo que la inflación seguirá siendo un problema por un tiempo, qué alternativas de inversión nos pueden ayudar a protegernos de esta pérdida de poder adquisitivo en dólares.

Un ejemplo posible

Ante este panorama desafiante, desde nuestro equipo, consideramos que las obligaciones negociables (ONs) de empresas argentinas ofrecen retornos que superan estas estimaciones de inflación en dólares, siendo así un buen resguardo de valor contra este fenómeno.

En esta línea, el portafolio simple en cuestión se encuentra conformado en un 47% en la ON de YPF de Ley Extranjera (YMCHO), un 27% en la ON de Ley Local de Cresud (CS38O), y un 26% en la ON de IRSA 2028 (IRCFO).

Desde nuestro punto de vista, consideramos que la cartera es ideal para alguien que busca dolarizar sus ahorros y quiere tener también una renta pasiva en dólares, con la posibilidad de invertir desde apenas ARS $20.000. En promedio, la cartera tiene un rendimiento anual (TIR) del 7,2% y un vencimiento ajustado de 2,3 años. Lo que se destaca de ella es que cuenta con un monto de inversión considerablemente más bajo que las otras carteras de Obligaciones Negociables que solemos sugerir desde el equipo de Research de IOL invertironline.

En el caso de la On de YPF, la YMCHO, cuenta con vencimiento en 2026, es de Ley Extranjera (LE) y se puede operar con montos bajos. Esta ON está garantizada por las exportaciones de la empresa, paga cupones de manera trimestral a una tasa anual del 9%. Adicionalmente, destacamos los buenos resultados financieros de la empresa junto con el saneamiento de deuda en los últimos años. A la fecha la ON tiene un rendimiento anual en dólares del 7,54%, ofreciendo buenos retornos.

En segundo lugar, se encuentra la ON de Cresud, la CS38O. Estamos hablando de una empresa argentina líder en el negocio agropecuario que cuenta con una antigüedad de 80 años, y cuenta con presencia creciente en la región a través de inversiones en Brasil, Paraguay y Bolivia. En cuanto a los aspectos financieros, destacamos la positiva evolución de las ratios de solvencia, observando claramente mejoras en cuanto a términos de endeudamiento. La ON de ley local vence en 2026, paga cupones de manera semestral a una tasa anual del 8% y tiene un rendimiento anual en dólares del 5,0%.

Por último, finalizamos esta cartera con la inclusión de la Obligación Negociable de IRSA, la IRCFO. Se trata de la mayor desarrolladora inmobiliaria del país, contando así con una gran cantidad de activos en USD. La ON paga cupones de manera semestral a una tasa anual del 8,75% y a partir de 2024 paga cuotas anuales de capital, teniendo así cinco amortizaciones, reduciendo el riesgo sustancialmente. Así, junto con esta estructura interesante, el bono ofrece a la fecha un rendimiento anual en dólares del 7,2%.

