ARCA anunció que desplegará un operativo especial para detectar movimientos financieros que no cierren con lo declarado oficialmente. Desde el organismo apuntan a detectar inconsistencias fiscales y descubrir a los monotributistas que utilizan el régimen simplificado como “fachada” para manejar ingresos superiores a lo permitido por la ley. La iniciativa podría derivar en recategorizaciones de oficio e incluso en sanciones económicas.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero no sólo revisará lo declarado por los contribuyentes en sus recategorizaciones, sino también otros datos externos que puedan mostrar un nivel de ingresos superior al permitido.

El objetivo de la entidad es evitar el uso indebido del Monotributo como herramienta de evasión de impuestos. En este sentido, sostuvieron que si el operativo tiene éxito, podría convertirse en una política permanente de control.

Cómo será el operativo de ARCA sobre los monotributistas

El mecanismo que ARCA pondrá en marcha próximamente, incluye procedimientos diseñados con la finalidad de que los usuarios cuenten con instancias para regularizar su situación antes de recibir multas ante escenarios financieros anómalos.

Los 3 pasos que implementará ARCA sobre los monotributistas que registren irregularidades

Entre las fuentes de datos que ARCA monitoreará, se encuentran abarcadas: las empresas de servicios para el análisis de gastos de luz, agua, gas o telefonía, reportes bancarios y consumo de tarjetas.

- Inspecciones presenciales: en rubros con mayor índice de incumplimiento, habrá visitas físicas para verificar la actividad real;

- Avisos electrónicos: los contribuyentes bajo análisis recibirán notificaciones digitales invitándolos a rectificar sus declaraciones si hay irregularidades;

- Citaciones formales: en casos de diferencias importantes, se pedirá presentar comprobantes y documentación respaldatoria para justificar los movimientos detectados.

En caso de que ARCA confirme que el contribuyente está operando fuera de los límites del Monotributo, podrá recategorizarlo en un nivel superior o incluso derivarlo al régimen general.

Este tipo de maniobras indebidas afecta a la recaudación fiscal como la equidad del sistema impositivo, ya que los contribuyentes que se encuentran a regla, terminan compitiendo en desigualdad de condiciones.

¿Qué sanciones se le aplicarán a los monotributistas si no responden a ARCA?

- Recategorizar de oficio a una categoría superior del Monotributo;

- Aplicar multas económicas en función del nivel de incumplimiento;

- Excluir al contribuyente del Monotributo, obligándolo a pasar al régimen general con todas las obligaciones impositivas que este implica.

