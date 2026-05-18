Cotización del euro y euro blue hoy, lunes 18 de mayo

A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 18 de mayo

El lunes 18 de mayo de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.747,75 para la compra y $1.175,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, lunes 18 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 18 de mayo cotiza $1.570,00 para la compra y $1.670,00 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro blue hoy, 18 de mayo

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.193,49 para la compra este lunes 18 de mayo como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este lunes 18 de mayo

Este lunes 18 de mayo, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.570,00 comprador y $1.670,00 vendedor.

Banco Nación: $1.570,00 comprador y $1.670,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.620 comprador y $1.680 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 18 de mayo

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el lunes 18 de mayo en el mercado paralelo $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.